Opel Corsa als Elektroauto : Im dritten Versuch soll der Anschluss gelingen

Zweimal schon hat Opel sein Glück mit einem Elektroauto versucht, und zweimal wurde es ein Flop. Jetzt wird unter neuen Vorzeichen ein dritter Versuch gestartet. Der Corsa E, entstanden in Zusammenarbeit mit der neuen Muttergesellschaft Peugeot, soll das Scheitern der beiden letztendlich amerikanischen Amperas vergessen machen. Doch könnten die Vorzeichen für ein neues Auto kaum schlechter sein, wegen der Corona-Krise stehen nicht nur die Werke still, auch viele Händlerbetriebe sind geschlossen.

Der adrett gezeichnete Corsa E unterscheidet sich äußerlich kaum von seinen konventionellen Brüdern, die im Herbst auf den Markt gekommen sind (Fahrbericht in der Ausgabe vom 31. Januar). Auf einen eigenständigen Auftritt verzichtet Opel. Weder dafür noch für seinen Innenraum muss sich der 4,06 Meter lange Kleinwagen aber schämen. Dem hohen Basispreis von 29.900 Euro steht eine gut gefüllte Habenseite gegenüber. Die Leasingraten beginnen bei 299 Euro. Nicht eingerechnet ist hierbei der Umweltbonus, der im Februar um 50 Prozent auf nunmehr 6000 Euro erhöht wurde. Finanziert wird er wie zuvor jeweils zur Hälfte vom Hersteller und vom Bund.

Mit dem nach WLTP-Norm gemessenen Verbrauch von 16,8 kWh auf 100 Kilometer kommt der Corsa auf eine Reichweite von bis zu 337 Kilometern, was für die meisten Städter und Pendler reichen sollte. Nach Erfahrungen mit Schwestermodellen von Peugeot und DS müssen sich die Kunden eher auf Durchschnittsverbräuche jenseits von 20 kWh einstellen, sodann wären im Alltag je nach Außentemperatur und persönlicher Fahrweise Reichweiten von 200 bis 250 Kilometern realistisch.

Der Antrieb bietet drei Fahrprogramme, nur in „Sport“ werden die maximale Leistung von 136 PS und das maximale Drehmoment von 260 Newtonmeter abgerufen. Von 0 auf 50 schafft es der Corsa so in 2,8 Sekunden, spätestens bei 150 km/h ist Schluss. Im Eco-Modus geht es weniger dynamisch zu. An den Vorderrädern wirken nur noch 82 PS und 180 Nm, was bis zu 15 Prozent mehr Reichweite bringen soll. Zusätzlichen Gewinn verschafft die Rekuperation, bei der Bewegungsenergie zurückgewonnen wird, wenn der Wagen verlangsamt oder bremst.

Sind die Akkus leer, können sie an einer 100-kW-Schnellladesäule in einer halben Stunde auf 80 Prozent befüllt werden, wie Opel angibt. An einer Wallbox dauere es mit einem dreiphasigen 11-kW-Ladekabel gut fünf Stunden. Die Akkus haben eine Kapazität von 50 kWh, somit braucht man an der Haushaltssteckdose viel Geduld. Bis zu 18 Stunden kann das Laden dort beanspruchen. Wichtig: Die Basisversion lädt nur ermüdend langsam einphasig, erst ab der Ausstattungsvariante Edition, die 700 Euro Aufpreis kostet, klappt es rascher mit drei Phasen.

Um Zweifler vom elektrischen Fahren zu überzeugen, geizt der Corsa E nicht mit seiner Ausstattung. So gibt es ihn mit LED-Matrix-Leuchten – für Opel eine Premiere im Kleinwagensegment –, zudem fahren eine ganze Reihe von Assistenten mit, für das Halten der Spur, die Geschwindigkeit oder zum Einparken. Letzteres macht die 180-Grad-Kamera am Heck auch in engen Lücken einfach. Außerdem gibt es einen Frontkollisionswarner. Mit einer fast schon obligatorischen App kann der Wagen vortemperiert werden, wenn er noch an der Steckdose oder der Wallbox hängt. Der Kofferraum schrumpft, für Hamsterkäufe ist er nicht geeignet. Batterien darunter und Ladekabel darin ermöglichen nur ein Volumen von 267 Litern. Der konventionelle Corsa bietet 381 Liter.

Bis zum Jahr 2024 will Opel jedes seiner Modelle auch als elektrifizierte Variante anbieten. Der Corsa wird nun vorgeschickt, schließlich gehört er für das Unternehmen zu den wichtigsten Modellreihen überhaupt. Im vergangenen Jahr war von den rund 215 000 neu zugelassenen Opel fast jeder vierte ein Corsa. Wie er sich als Elektroauto schlägt, muss damit auch als Lackmustest für die Rüsselsheimer herhalten, erschwerten Bedingungen zum Trotz.