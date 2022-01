VW Polo im Fahrbericht : Sturm vor der Ruhe

Aus dem Schatten seines großen Bruders leuchtet der Polo jetzt mit einem breiten Grinsen. Quer über die gesamte Front zieht sich das illuminierte Band, es sendet Botschaften von Selbstvertrauen in der zweiten Reihe und baut Brücken zu rasch heranwachsenden Geschwistern, die elektrisch fahren und statt vertrauter Namen die nach Zukunft gierenden Buchstaben ID tragen.

In der Hierarchie von Volkswagen stand über all die vergangenen Jahrzehnte der Golf stets an der Spitze. Wer eine Kategorie tiefer zugriff, war indes wahrlich nicht zweitklassig bedient. Der Polo verströmt gleichsam jene Klassenlosigkeit, die nur wenigen Automobilen gegeben ist, er tritt solide auf, hat ebenso praktische Talente und wird nun abermals auf die Höhe der Zeit gebracht. Das beachtlich seriöse Bestreben in der Mitte des Lebens manifestiert sich außen in einer adrett aussehenden Front, die serienmäßig mit LED das Geschehen vor dem Fahrzeug erhellt, was aus Gründen der Sicherheit nicht nur von fortgeschrittenen Semestern begrüßenswert ist. Sofern Matrix-Scheinwerfer verbaut werden, mithin in den gehobenen Ausstattungsstufen, gesellt sich ebenjene Querspange hinzu, die dem Polo ein Gesicht in der Menge gibt.