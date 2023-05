Mercedes-Benz macht es, Porsche macht es, eigentlich machen es irgendwie alle der eta­blierten Hersteller. Sie reden viel von der Zukunft der Elektromobilität und stellen die Weichen in den Entwicklungsabteilungen, aber im Hier und Jetzt werden die Verbrennungsmotoren noch einmal gepflegt. Das ist kein Wunder, die Geschwindigkeiten der Transformation sind rund um die Welt recht unterschiedlich, Europa zieht es früher zum vollelektrischen Fahren, China und Nordamerika später, einige Regionen erst mal gar nicht. Wer global verkaufen will, braucht also mehr Angebot als je zuvor, die Kosten dafür werden sicher nicht geringer. Und die Kundschaft beschäftigt die Frage: Was denn nun nehmen? Kaufen oder leasen? Was wird mit meinem neuen Benziner oder Diesel in zehn Jahren, wie kann ich ihn dann noch verkaufen? Wenn die Akkutechnik einen Sprung macht, wird dann mein vielleicht zu früh erworbenes Elektroauto wertlos?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

In dieser vertrackten Lage empfiehlt sich der Plug-in-Hybrid als Brücke, wie weit sie reicht, weiß niemand. Schon heißt es, in etwa drei Jahren komme die Kombination aus Verbrennungsmotor und Batterieantrieb an ihr entwicklungstechnisches Ende. Ob das so eintritt, wissen wir nicht, dass aber Mercedes-Benz auf dem Weg als konkurrenzloser Solist auftritt, ist einer genaueren Überprüfung wert.