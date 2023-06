Aktualisiert am

Mit feinem Gespür für historische Anleihen legt Porsche den Carrera T auf. Er dringt unter sanftem Verzicht in alle Poren, ist die pure Härte und trifft ins Herz der Erdbeerverkäuferin.

Die Täuschung der Sinne ist eine Sache, ob eine feine, wird sich noch herausstellen. Jedenfalls kommt sie in Mode, besser gesagt auf den Kopf und vor die Augen, selbst Apple mischt jetzt mit und serviert hinter einem früher von Mondfahrern getragenen Etwas, das sie Brille nennen, virtuelle Realität. 35 solcher Ungetüme ließen sich für den Preis eines Carrera T erwerben, und doch nähmen wir lieber nur einen 911 und fühlten echte Realität.

Draußen statt Drinnen, Radfahren, Laufen, mit dem Porsche die nächste Kurve aufsaugen, die Elemente spüren, im T-Shirt sich in einen Frühlingsregen stellen, die Elemente spüren. Pythongrün ist kein schlechter Begleiter auf diesem nie entzaubernden Weg, wegen der Historie, wegen der guten Laune, weil es einfach schön ist, die Unauffälligkeit bleibt halt auf der Strecke. Jene Unauffälligkeit, die der neue T so kunstvoll in Szene setzt.