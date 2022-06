Fahrbericht Mercedes-Benz EQS : Die Ruhe vor dem Stern

Aktualisiert am

Die Würfel sind wohl gefallen. Das EU-Parlament setzt alleinig auf das Elektroauto, 2035 soll es so weit sein. Das wirft Fragen auf: Was bis dahin kaufen? Wann umsteigen? Wer kann sich das leisten? Was wird aus den Plug-in-Hybrid genannten Kombinationen aus Elektro- und Verbrennungsmotor? Die letzte Frage stellt Mercedes mit seinen 100 Kilometer weit elektrisch fahrenden Plug-ins selbst. Die nach dem Preis geht im Bestreben, sich noch stärker als Luxusanbieter zu etablieren, unter. Alle anderen soll der EQS beantworten.

Holger Appel

EQ steht für die elektrischen Modelle, S für S-Klasse. Gebaut wird das unter Strom stehende Topmodell wie das traditionsreiche Original in Sindelfingen. Der EQS ist ein eigenwilliges Auto, stattliche 5,22 Meter lang und 2,5 Tonnen schwer. Das gezogene Dach fließt fast nahtlos über die Motorhaube in einen gewöhnungsbedürftigen Grill. Über Geschmack lässt sich streiten. Keine zwei Meinungen kann es zur Übersichtlichkeit geben. Die dem Tropfen angenäherte Form schafft das aerodynamischste Serienauto der Welt. Doch die Aussicht vom Fahrersitz ist schlecht. Leicht werden Radfahrer oder Fußgänger schräg vorn übersehen, besser, man schaut vor dem Abbiegen doppelt hin. Die Sonneneinstrahlung ist stark. Wir vermissen Haltegriffe am Dach und finden die runden Luftdüsen unnötig billig wirkend.