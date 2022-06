Lync & Co 01 im Fahrbericht : Bitte nicht kaufen

In einem Fahrbericht steht ge­wöhnlich etwas über das Auto, und was wir von ihm halten. Das ist recht so, denn wer ihn liest, möchte wissen, ob man es kaufen soll. Im Fall Lynk & Co 01 raten wir ab. Das wird dem Hersteller des kompakten Crossovers nicht missfallen, dem Vernehmen nach sparen sich neun von zehn Kunden die Anschaffung dieses Plug-in-Hybriden. Statt dessen kann man ihn mieten, das kostet dann exakt 500 Euro im Monat. Wer das viel findet, muss wissen, dass alles dabei ist, nur das Benzin nicht, und der Vertrag ist von eben auf jetzt kündbar. Im Fall eines Defekts wird der Lynk vom Volvo-Händler abgeholt, repariert und wieder vor die Tür gestellt, die Marke mit dem ungewöhnlichen Namen – er könnte auch zu einer Anwaltskanzlei passen, wie man auf so etwas kommt, wissen wir nicht – gehört wie Volvo zum chinesischen Konzern Geely.

Außerdem fließt im Idealfall ein Teil der Kosten zurück, denn wenn der Lynk nicht gebraucht wird, kann er weitervermietet werden. Das unterscheidet ihn von anderen Mietmodellen – zumindest theoretisch, denn erst einmal braucht es jemanden, der ihn ebenfalls haben will. Dazu gibt es eine App, man muss sich also nicht unbedingt in einen der Clubs von Lynk begeben, zumal diese Treffpunkte für die Anhänger der Idee noch nicht allzu weit verbreitet sind.