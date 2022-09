Hyundai Staria im Fahrbericht : Großes wagen

Hyundai hat sich auf dem deutschen Markt bestens aufgestellt und schickt sich jetzt mit seinem Edelableger Genesis an, die Platzhirsche Audi, Mercedes-Benz und BMW anzugreifen. Einen anderen deutschen Klassiker, den VW Bus, nehmen die Koreaner gleichfalls ins Visier. Dabei ist Klotzen statt Kleckern offenbar das Motto. Der Minivan Staria sieht schon mal aus, als sei er dem Fundus der nächsten Star-Wars-Trilogie entsprungen, dazu verspricht er mit einer Länge von 5,25 Metern bei einer Breite von zwei Metern Platz in Hülle und Fülle. Zudem ist er in Deutschland zurzeit nur in der Topausstattung „Signature“ erhältlich, die kaum Wünsche offenlässt. Für den Herbst ist eine einfachere Variante mit Sitzbänken angekündigt.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor".

Der von der Redaktion bewegte Staria war ein Siebensitzer mit zwei Einzelsitzen in der Mitte und einer Bank in der dritten Reihe. Sieben erwachsene Personen aus drei Generationen kommen wirklich gut unter, und der Einstieg in Reihe zwei und drei erfolgt beidseitig durch elektrisch bewegte Schiebetüren.