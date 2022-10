Fahrbericht Mazda CX-60 : Größe ist nicht alles

Aktualisiert am

Mazda traut sich was: Der Mazda CX-60 Bild: Helge Jepsen

Bisher war Mazda nicht nur für innovative Techniken und ausgefallene Ideen bekannt. Die Autos aus Hiroshima waren zudem immer etwas knapper geschnitten als andere. Damit ist beim neuen CX-60 jetzt Schluss. Das ist ein 4,75 Meter langes und 1,89 Meter breites SUV, das etwas plump daherkommt und unter seiner riesigen Motorhaube Platz für Reihen-Sechszylinder-Maschinen hat. Ein 3,3 Liter großer Diesel und ein 3,0-Liter-Benziner sind angekündigt und kommen bald, den Anfang macht ein Plug-in-Hybrid, also ein Auto, das einen Verbrenner-Motor mit einem Elektroaggregat kombiniert und das Beste aus zwei Welten vereinen soll.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Es ist das erste Plug-in-Modell von Mazda und zudem mit einer Systemleistung von 324 PS das bisher stärkste Serienmodell des Herstellers. Der 2,5-Liter-Vierzylinder wirkt schon etwas verloren unter der Haube, allein hat er 191 PS bei 6000 Umdrehungen, das wäre gewiss etwas wenig für 2,1 Tonnen Gewicht, doch da sind noch die 175 PS des Elektromotors, der im Gehäuse der von Mazda selbst entwickelten Acht-Gang-Automatik sitzt. Gemeinsam sind wir stark, und so ergeben sich ebenjene 324 PS und ein ­maximales System-Drehmoment von ordentlichen 500 Newtonmeter. So lassen sich die gut zwei Tonnen in rund sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen oder eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h erreichen.