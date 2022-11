Aktualisiert am

Fahrbericht Mercedes C 220 d : Einer gegen den Durst

Mercedes-Benz C 220 d 4Matic T-Modell All-Terrain Bild: Illustration Helge Jepsen

Es soll Leute geben, die gerne ein praktisches Auto mit Allradantrieb und viel Platz hätten. Sie trauen sich aber nicht, ein SUV zu kaufen, weil sie Angst haben, dass sich Klimaretter davor festkleben. Nun, es gibt eine kleine Auswahl an etwas höher gelegten Kombis, eine Kategorie, die etwas aus der Mode gekommen ist, aber wohl einen festen Freundeskreis hat. Nach der höheren E-Klasse, die schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist, hat Mercedes-Benz jetzt das T-Modell der C-Klasse in einer All-Terrain genannten Variante ins Rennen geschickt. Sie hat als Motorisierung entweder einen Benziner mit 1,5 Liter Hubraum und 204 PS oder den hier gefahrenen Diesel mit zwei Liter Hubraum und 200 PS, weitere 20 stellt ein Startergenerator zur Verfügung. Mit vollem Namen heißt das Auto Mercedes C 220 d 4Matic T-Modell All-Terrain.

Mit dem Zungenbrecher kann man leben, das Auto selbst ist ansehnlich. Die markante Nase und die vier scharfen Knicke in der Motorhaube passen gut zu den fließenden Linien, der Heckabschluss wirkt ein wenig, als wäre ein Lieferwagen hineingefahren, das hat was. Dazu gibt es dezente Offroad-Zutaten wie Radlaufverkleidung in Kunststoff und eine angedeutete Schutzplatte für den Unterboden. Die All-Terrain-Modelle sind zugunsten der Bodenfreiheit gegenüber der normalen C-Klasse vier Zentimeter angehoben, drei davon stiften geänderte Federn, den Rest die Bereifung.