Es gibt Spötter, die meinen, man müsse nur ein ganz normales Auto etwas höher bauen, ihm mit ein paar Plastikteilen ein markiges Aussehen verleihen und es als SUV bezeichnen, dann verkauft es sich von allein. Da ist etwas dran, denn derart verfeinerte Alltagsfahrzeuge treffen anscheinend den Geschmack der Massen. Folglich haben die meisten Hersteller so etwas in unterschiedlichen Größen im Programm. Wie das geht, zeigt Volkswagen: Der Golf ist mit Blick auf die Zulassungszahlen immer noch eine Klasse für sich, doch rangiert direkt dahinter das kompakte SUV Tiguan, es ist somit das beliebteste Vehikel dieser Kategorie.

Woher kommt der Erfolg, der die Konkurrenz neidisch machen könnte? Daran, dass sich in jeder größeren Stadt ein VW-Händler findet, wird es nicht nur liegen. Dass das Modell eine Fähigkeit hat, die sich bei anderen gar nicht findet, lässt sich auch nicht behaupten. So wird es eher am Gesamtpaket des seit 2007 angebotenen Tiguan liegen. Und daran, dass sich in der breiten Palette für jeden etwas findet.