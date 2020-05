Fahrbericht VW T-Roc Cabriolet : Frische Erdbeeren

Hat irgendjemand schon einmal einen Golf VIII auf der Straße gesehen? Es scheint ihn nicht zu geben, den ewigen Bestseller, was zwei Schlüsse zulässt: Wir sind blind, oder die Kunden von Volkswagen wenden sich anderem zu. Dem T-Roc, zum Beispiel. Das Crossover-SUV ist auf bestem Wege, der neue Golf zu werden. Er taucht erstaunlich oft an der berühmten Ecke auf, als braver Geselle mit 115 PS oder als heißer Feger mit deren 300. Und jetzt öffnet er sich auch für die Strahlen des Sommers. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, denn ausgerechnet in einer Zeit, da die Controller allerorten den Cabriolets die Existenzgrundlage entziehen und VW den offenen Golf und den offenen Beetle für immer geschlossen haben, trauen sich die Wolfsburger an ein neues Cabriolet heran. Und dann ist das auch noch eines auf Basis eines SUV. So etwas hat es seit dem Kübelwagen nicht mehr gegeben, sieht man von Range Rover ab, wo das Evoque Cabriolet gerade nach kurzer Zeit wieder aus dem Programm genommen wurde. Volkswagen fährt also auf Risiko, und allein dafür verdienen diejenigen im Entscheidungsgremium mit Emotionen im Blut ein Lob.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Mit dem unerreichten Charme des Käfer Cabriolets hat der T-Roc nichts zu tun, es nach sieben Jahren gemeinsamen Weges verkauft zu haben, war eine größere Fehlentscheidung unseres Lebens. All jene, die mal ein Golf Cabriolet der frühen Stunde hatten, werden sich indes daran erinnert fühlen, bis auf den Henkel, versteht sich. Wobei sich Erdbeeren auch mit dem neuen Körbchen vortrefflich besorgen lassen. Der T-Roc ist viel dichter an einem guten, ehrlichen Golf als an einem Geländewagen. Seine Ausstrahlung ist gleichsam von begrenztem Sexappeal, aber alles passt und sitzt.