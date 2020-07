Fahrbericht VW Polo : Beliebter Riesenzwerg

So richtig rund läuft es für Volkswagen gerade nicht. Für den ohnehin holperig gestarteten neuen Golf verhängte der Konzern kürzlich einen Lieferstopp aufgrund von Problemen mit dem automatischen Notrufassistenten „eCall“, jetzt droht dem wichtigsten Modell der Wolfsburger gar ein Rückruf. Einen Sturm der Entrüstung hat ein Instagram-Werbespot für den Golf VIII ausgelöst. Und zu allem Übel hat der Bundesgerichtshof gerade entschieden, die Manipulation von VW-Dieselfahrzeugen durch Schummelsoftware „objektiv als sittenwidrig zu qualifizieren“. Da werden gute Nachrichten dringend gebraucht.

Die liefert der VW Polo durchgängig. Seit Jahren steht er unangefochten an der Spitze des Kleinwagensegments. Weder Opel Corsa, Ford Fiesta noch die sich zahlreich tummelnden Importmodelle ragen an ihn heran. Inzwischen ist die sechste Generation des Bestsellers am Start. 61.297 Polos wurden im vergangenen Jahr in Deutschland zugelassen, damit erreichte der im spanischen Pamplona gebaute Wagen in der hausinternen Hitliste nach Golf und Tiguan den dritten Platz.

Der Polo Nummer sechs ist um acht Zentimeter auf eine Länge von 4,05 Meter gewachsen. Damit kann man ihn – wie viele seiner Wettbewerber – kaum mehr als Kleinwagen bezeichnen. Zum Vergleich: Die bis 1997 produzierte dritte Generation des eine Fahrzeugklasse höher angesiedelten Golf war um drei Zentimeter kürzer. Der jüngste Polo, der generell als Viertürer antritt, bietet vorn wie hinten gute Platzverhältnisse. Das ist kein Wunder, ist er innen doch nur um drei Zentimeter schmaler als der aktuelle Golf. Auch das um 71 Liter auf 351 Liter erhöhte Kofferraumvolumen kann sich sehen lassen. Nach dem Umklappen der in den höheren Ausstattungen im Verhältnis 60:40 geteilten Rücksitzlehnen lassen sich rechnerisch bis zu 1125 Liter hinter der Heckklappe unterbringen, das dürfte auch für den Wochenendeinkauf der Familie ausreichen. Die Ladefläche wird allerdings nicht ganz eben.

Die Ergonomie im Fahrzeug passt

Auf Spielereien im Design hat Volkswagen verzichtet. So stylisch wie ein Peugeot 208 kommt der Polo nicht daher. Zwar ist er im Ausdruck expressiver und dynamischer als sein Vorgänger, aber doch im besten Sinne klassisch gezeichnet; er wirkt zeitlos und trotzdem – oder gerade deshalb – schick. Auch das Interieur trägt klare, schnörkellose Züge. Gegen 400 Euro Aufpreis ist der Polo mit volldigitalen Instrumenten ausgestattet. Das mittig angeordnete, berührungssensitive Farbdisplay hat eine Größe von 6,5 oder 8 Zoll. Die größere Bildschirmvariante hat eine Glasoberfläche, das sieht edel aus. Für die Steuerung der Klimaanlage sind erfreulicherweise Drehregler und Tasten zuständig. Die Ergonomie im Fahrzeug passt, das weich unterschäumte Cockpit fasst sich gut an. Das gilt auch für Lenkrad und Schaltknauf, nicht aber für die Türverkleidungen, die dünn und billig wirken. Der Sitzkomfort auf den in Verbindung mit der Ausstattungslinie Highline eingebauten Sportsitzen ist ausgezeichnet. Eine positive Erwähnung verdient das Drehrad für die Lehnenverstellung, mit dem sich die Sitzposition feiner justieren lässt als mit einem Hebel. Leider hat Volkswagen die Haltegriffe über den Türen eingespart.