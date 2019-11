Fahrbericht VW Passat Variant : Daher weht der Wind

Die Jugend hat nicht immer recht. Den Passat gebe es doch gar nicht mehr als Limousine, hatte der Sohn gesagt, als es um den nächsten Testwagen ging. Auf dem Hof der Redaktion stand dann auch ein Kombi, also ein Variant. Da ist VW ganz traditionell, wie der Kunde: Von 100 in Deutschland verkauften Passat sind weniger als zehn Limousinen. Aber es gibt sie sehr wohl noch. Der Verzicht auf das hohe Heck spart knapp 1400 Euro und nimmt natürlich viel Flexibilität.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Darin ist der Variant auch in der unlängst erneuerten achten Generation der Modellreihe immer noch ein Meister seines Fachs. Inzwischen knapp 4,90 Meter lang – los ging’s 1973 mit schrägem Heck auf 4,19 Metern – packt der Passat bis zu 1780 Liter Ladegut hinter die beiden Vordersitze. Mit aufgestellter Rückbank sind es immer noch familientaugliche 650 Liter. Dazu ist im Boden noch Platz für ein aufpreispflichtiges Reserverad und Kleinkram. VW wäre nicht VW, hätte es die Kombi-Kultur nicht längst auf die Spitze getrieben. Es gibt eine stabile Gepäckraumabdeckung. Eine vertikale Trennung, falls bis unters Dach beladen wird, kann für 100 Euro extra dazubestellt werden. Die Trennung ist separat und kann bei umgelegten Rücksitzen (asymmetrisch geteilt, mit Durchreiche und Armlehne in der Mitte) auch weiter vorn festgemacht werden. Das schränkt allerdings die Laderaumlänge etwas ein. Bis zum Netz sind es dann 1,70 Meter auf einer leicht ansteigenden Ladefläche. Wenn für den studentischen Umzug das massive Einzelbett mit muss, stört die Trennung nur. Aber stehen die Vordersitze weit vorn, ist die Ladefläche zwei glatte Meter lang. Das Bett passte, gerade so.

Unser Wagen hatte außerdem das „Gepäckmanagement-Paket“ für 380 Euro Aufgeld an Bord. Es umfasst Fixierband, zwei Gepäckraumschienen mit beweglichen Verzurrösen, einen Ladekantenschutz in Edelstahl und eine bewegliche Platte, auf der Ladegut hin und her geschoben werden kann. Wer die Heckklappe elektrisch öffnen will, muss zusätzlich das „Easy-Open-Paket“ bestellen, das kostet 965 Euro und bringt außerdem einen schlüssellosen Zugang mit sich: Die Türen schließen auf, wann man mit dem Schlüssel in der Tasche ans Fahrzeug kommt. Die Heckklappe lässt sich aus der Ferne öffnen oder mit dem immer wieder lustigen Fußwedeln hinten. Sie schwingt weit genug nach oben.

So lang und unübersichtlich wie einst nur bei Mercedes

Ohnehin ist genug Platz im Passat für vier bis fünf Personen, die Türen öffnen weit, und innen ist alles aufs Feinste angerichtet. Doch das kostet Geld, schließlich war die Reaktion nicht nur in einer Elegance-Ausführung unterwegs, sondern auch im Topmodell mit dem 2,0-Liter-Turbomotor, 272 PS, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und Allradantrieb. Schon ohne Extras stehen dann erschreckende 51.735 Euro auf dem Zettel, 1973 hätte es dafür vier S-Klassen von Mercedes-Benz gegeben, wenn auch nur als Basismodell mit 160 PS. So lang und unübersichtlich wie einst nur bei Mercedes ist längst auch die Liste mit Sonderausstattungen, der Fuhrparkmanager in Wolfsburg hatte den Wagen auf fast 68 000 Euro angereichert. Teuerste Einzelposten waren das Navigationssystem mit Streaming und Internet für 2990 Euro, das R-Line-Paket für 2395 Euro, das Soundsystem für 1325 Euro sowie die Komfortsitze für 1045 Euro.