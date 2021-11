Fahrbericht VW ID.4 : Vier aus dem Takt

Keiner der angestammten Hersteller setzt zumindest nach außen so sehr auf das Elektroauto wie Volkswagen. Unter seinem Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess ist eine klare Stromroute festgelegt, er glaubt fest an den batterieelektrischen Antrieb und macht aus seiner Bewunderung für Tesla und dessen extrovertierten Chef Elon Musk kein Geheimnis. Die schier grenzenlose Zuneigung zum einen wie zum anderen wird nicht überall im Haus bedenkenlos geteilt, zumal die Neuausrichtung Zehntausende Arbeitsplätze kosten kann und die Batteriefertigung nicht über alle Umweltzweifel erhaben ist. In Wolfsburg wird das Produktportfolio freilich mit Vehemenz unter der Submarke ID elektrisiert. Erste Erfahrungen sind zweischneidig. Der in der Golf-Klasse antretende ID.3 sieht adrett aus und fährt gut, enttäuscht aber mit seiner Materialqualität mindestens all jene, die den Volkswagen immer eine Umdrehung penibler verarbeitet wussten als die Konkurrenz von Opel, Ford oder Peugeot. Und wenn Hyundai mal etwas besser konnte, setzte es ein Donnerwetter.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

VW geht mit der Elektromobilität nicht nur einen technisch neuen Weg, auch das Design setzt Akzente. Die Abwesenheit des Verbrennungsmotors gibt Gestaltungsfreiheit, die sich in luftigen Innenräumen bemerkbar macht. Und in nie gekannten äußeren Linien. Die des ID.4 machen uns als bekennendem Freund des verbrennerisch viertaktenden Pendants Tiguan zu schaffen. Der gute Gestaltung reklamierende Kollege aus dem Feuilleton schrieb kürzlich, der ID.4 „liegt mit seinen quellenden Blechhüften optisch schwer im Magen und strahlt insgesamt den Charme eines unaufgebackenen, weichen Brötchens aus“.