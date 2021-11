Fahrbericht VW Golf 1.0 eTSI : Leichter Knopfschmerz

Volkswagen will zwar künftig sein Geld hauptsächlich mit Elektromobilen verdienen, noch allerdings ist der Golf das Maß aller Dinge. Kein Modell der Wolfsburger verkauft sich besser als der klassenlose Publikumsliebling, nach dem ein ganzes Fahrzeugsegment benannt ist. Auch in der achten Generation der inzwischen 4,28 Meter langen Kompaktlimousine setzt Volkswagen wieder auf ein klassisch-konservatives, aber zeitlos-elegantes Design. An den guten Platzverhältnissen, der hohen Alltagstauglichkeit und dem souveränen Fahrkomfort wurde ebenfalls nicht gerüttelt.

Trotzdem hat sich einiges geändert. So gibt es den Bestseller nur noch mit vier Türen, der höher aufragende Sportsvan flog aus dem Programm, und der elektrische Golf E musste sich dem von Anfang an als Elektroauto geplanten ID 3 geschlagen geben. Aber natürlich macht die Elek­trifizierung auch vor dem Golf nicht halt, gilt es doch, die Flottenverbrauchsziele zu erreichen. Die konventionellen Verbrennungsmotoren wurden durch zwei Plug-in-Hybride ergänzt, und drei Turbobenziner mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe lassen sich als eTSI mit Mildhybrid, also mit 48-Volt-Bordnetz und riemengetriebenem Startergenerator, ordern. Zwar ist der kleinste Golf mit 90 PS für 20.700 Euro zu haben, Basismodell der moderneren Mildhybride ist aber der 110 PS starke Einliter- eTSI, mit dem wir nun ausgiebig unterwegs waren. Er steht für 28.085 Euro und nur in der Ausstattung Life in der Preisliste. Die hat das Nötigste schon an Bord, lässt aber noch viel Luft nach oben. Angesichts des üppigen Endpreises des Testwagens von 42.200 Euro haben wir ganz schön geschluckt.