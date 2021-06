VW Arteon 2.0 TDI SB : Passat für sonntags

Der VW Arteon ist so etwas wie ein Passat Plus. Er ist vor allem das schickere Auto bei nahezu gleichem Raumangebot.

Der Phaeton ist schon länger Geschichte. Er war der misslungene Versuch von VW, in der Oberklasse mitzumischen. So gut das Auto auch war, ernst genommen hat es kaum ein S-Klasse- oder Siebener-Kunde. Seit 2016 ist der VW-Spitzenplatz leer, der Arteon folgte zwar kurz darauf, greift aber nicht dezidiert nach den Sternen. Wobei er es von der äußeren Eleganz her durchaus mit dem Oberhaus aufnehmen kann, vor allem in der Shooting Brake genannten Kombivariante. Diese ist seit dem vergangenen Sommer auf dem Markt und bietet mit dem varia­bleren Laderaum schlicht mehr Möglichkeiten für Sport, Spiel und Spannung.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Zusammen mit dem SUV Touareg ist er jetzt das Flaggschiff im VW-Programm, der gute alte Passat ist zehn Zentimeter kürzer und hat weniger Radstand. Wer den Passat Variant kennt, weiß, wie gut sein Platzangebot ist, er setzt einen hohen Maßstab. Nun, der Arteon sieht nicht nur besser aus als der VW-Klassiker, er ist im Raumangebot auch fast gleichwertig, trotz der flacheren Dachlinie und des schrägen Heckabschlusses. Der Kofferraum wirkt riesig, weil er so tief ist, rechnerisch sind es 565 Liter, und nach dem Umlegen der asymmetrisch geteilten Rückbanklehne ergeben sich mehr als 1600 Liter Ladevolumen. Die Länge des Laderaums kratzt an der Zweimetermarke, allerdings ist er nicht eben. Dafür steigert eine Durchreiche in der Mitte die Variabilität, wenn es zu viert in den Skiurlaub gehen soll. Die Beinfreiheit ist üppig. Selbstverständlich öffnet die Heckklappe elek­trisch. Aber leider nur optional.