Fahrbericht Volvo XC90 : Mit Strom kaum besser

Unsere Zukunft ist elektrisch“, gab Volvo-Chef Håkan Samuelsson vor zwei Jahren bekannt und sorgte mit der Ankündigung, von 2019 an keinen neuen Volvo mehr ohne Elektromotor anzubieten, für einige Aufregung. Das erste rein elektrisch angetriebene Fahrzeug von Volvo, der XC40 Electric, ist bis dato noch nicht auf dem Markt, wohl aber je eine Plug-in-Hybrid-Version für S, V und XC60 und 90. Dazu kommen Mildhybride im XC60 und im Flaggschiff der Marke, dem stets allradgetriebenen XC90. Letzterer wurde kürzlich dezent überarbeitet, und er wird das erste ausschließlich mit Elektrounterstützung erhältliche Volvo-Modell sein. Auch die beiden Benziner T5 und T6 mit 250 und 310 PS im XC90 werden künftig ausschließlich mit Mildhybrid-Technik zu haben sein. Eine entsprechende Diesel Variante hat Volvo schon im Portfolio, sie war für zwei Wochen in der Redaktion zu Gast.

Das Mildhybrid-System in dem doppelt aufgeladenen, 235 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Diesel kombiniert – wie auch in den Benzinversionen – einen integrierten Starter-Generator (ISG) mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit 48 Volt und einem System zur Bremsenergie-Rückgewinnung. Da das Drehmoment und die Akkuleistung des Elektromotors nicht ausreichen, um das Fahrzeug allein anzutreiben, wirkt der E-Motor ausschließlich unterstützend. Der ISG arbeitet beim Bremsen als Generator, er wandelt die bei der Verzögerung freigesetzte kinetische Energie in elektrische Energie um und lädt damit die 48-Volt-Batterie.

Diese gespeicherte Energie wird genutzt, um über den ISG den Verbrennungsmotor beim Anfahren oder Beschleunigen zu unterstützen. Über einen Gleichspannungswandler kann zudem Strom für das 12-V-Bordnetz produziert werden. Mindestens 65 150 Euro ruft Volvo für den XC90-Diesel mit Mildhybrid auf, das sind immerhin 4500 Euro mehr als für den vormals erhältlichen Selbstzünder ohne Elektrounterstützung.

Zum Sparmeister taugt der XC90 B5 nicht

Unterm Strich sollen sich mit den Mildhybrid-Varianten, die an der neuen Nomenklatur B am Heck erkennbar sind, Verbrauchseinsparungen von bis zu 15 Prozent erreichen lassen, verspricht Volvo. Allerdings ist der Normverbrauch für den neuen B5-Diesel (Siebensitzer, Reifengröße 275/40/R 21) mit 6,0 Liter je 100 Kilometer nur um 0,2 Liter geringer angegeben als für den bisherigen D5. Wir ermittelten nach rund 1300 Kilometern einen Durchschnitt von 8,8 Liter. Zum Sparmeister taugt der XC90 B5 damit nicht, der Wert geht aber in Anbetracht der Größe und des Gewichts des leistungsstarken Premium-SUV in Ordnung. Wer sich auf glatter Autobahn zügelt und nicht schneller als mit 120 km/h unterwegs ist, kommt auch mit rund sieben Liter Kraftstoff aus.

Alle Volvos mit Mildhybrid sind jetzt mit der Shift-by-Wire-Technik für das serienmäßige Achtstufen-Automatikgetriebe ausgestattet. Dabei werden die Schaltimpulse nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch und damit spürbar schneller übertragen. Auch das Start-Stopp-System arbeitet komfortabel und ohne Verzögerung. Der Selbstzünder ist angenehm leise, bei Tempo 120 km/h dreht der Motor mit rund 1800/min. Der 4,95 Meter lange und knapp 2,2 Tonnen schwere Schwedenpanzer ist kein Kurvenjäger, er entwickelt mit 480 Newtonmeter Drehmoment ab 1750/min aber eine gehörige Kraft. Mühelos lässt er sich die Taunushänge hinauftreiben, auch wenn ihm das ruhige Gleiten mehr liegt. Auch als Zugmaschine empfiehlt er sich, er darf bis zu 2,7 Tonnen an den Haken nehmen.