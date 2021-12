Fahrbericht Toyota Mirai : Der eiserne Gustav

Während andere das Vorhaben aufgeben, hält Toyota unbeirrt am Wasserstoffauto fest. Der Mirai der zweiten Generation fährt sich so verblüffend normal wie jedes Elektroauto. Nur tankt er schneller.

So muss es den frühen Automobilisten gegangen sein: Beim Tanken kann man Gleichgesinnte treffen und ein wenig plauschen. Ein Jahrhundert später langweilt sich der Fahrer gerade vor einer Wasserstoffzapfsäule, während sie den sauberen Treibstoff in den Tank presst. Nicht, dass das lange dauerte, nach rund drei Minuten ist alles vorbei, der Vorgang ist so einfach wie Gas tanken. Nur sieht man nicht oft andere Pioniere, weil es kaum welche gibt. Dann hält dort einer im Mercedes GLC F-Cell, das Modell ist mittlerweile sanft entschlummert, und erzählt Geschichten von der verzweifelten Suche nach funktionierenden Tankgelegenheiten und dass man am besten reichlich Reserve einplant. Als er dann endlich tanken will, stellt die Säule nach knapp einem halben Kilo H2 den Dienst ein. Wie er nach Hause gekommen ist, wissen wir nicht.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Dafür kann der Toyota Mirai nichts. Es gibt halt noch nicht einmal hundert Zapfsäulen in Deutschland, das Netz soll aber ausgebaut werden. Bis es so weit ist, bleiben Brennstoffzellen-Autos eine Randerscheinung. Das ist schade, denn die Technik hat ihre Vorzüge: Gefahren wird mit Strom, den die Brennstoffzelle aus Wasserstoff und dem Luftsauerstoff herstellt. Der Mirai ist also ein serieller Hybrid und der bekannteste Vertreter seiner Art.