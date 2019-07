Mit einem einzigen Ausruf beseitigte der Junior gleich drei Zweifel: „Schau mal, wie der da hockt“, platzte es aus dem autoaffinen Nachwuchs beim ersten Blick auf den Toyota Corolla Touring Sports heraus. Vater war erleichtert. Denn nun konnte er den neu-alten Toyota als männlich führen, das neue Design ein bisserl feiern und darauf verweisen, dass der japanische Autohersteller offensichtlich die europäische Auszeit ihres Langläufer-Bestsellers im Garten des Samurai nicht ohne ihren Nishikigoi verbracht hat. Dieser mythische Karpfenfisch hatte die richtigen Botschaften für die Corolla-Rückkehr unter den Schuppen. Seit 2007 versuchte sich der schattenlose Auris an der Rolle des Corolla.

Von den drei neuen Baureihe-Karosserien war der Touring Sports (TS in Kurzform, vulgo Kombi) als erste Corolla-Variante Gast in der Redaktion von „Technik und Motor“. Als starker Hybrid, mit satter Ausstattung und feistem Preis: 36 090 Euro werden für die Topversion 2.0 Hybrid Lounge aufgeführt, der Testwagen kam auf 37.870 Euro. Weil Toyota wenig vom rein elektrischen Antrieb hält und eher auf die Hybridisierung setzt, gibt es im neuen Corolla eine schwächere 1,8- und die stärkere und komplett neu entwickelte 2,0-Liter-Version, beide mit Vierzylinder-Benziner und unterstützendem Elektromotor, der nicht wie ein Plug-in-Hybrid an der Steckdose aufgeladen wird. In die Antriebsform des Hybrid ohne externe Stromlieferung hat der überzeugend global agierende Autokonzern Abertausende Ingenieursstunden gesteckt. Mit durchaus wechselhaftem Erfolg, wie im 1997 gestarteten Prius Hybrid, der seit 2012 auch als Plug-in-Hybrid fährt und anfänglich von deutschen Fahrzeugbauern eher belächelt wurde.