Aktualisiert am

Toyota strebt mit dem Corolla Cross in die Mitte der umkämpften SUV-Gesellschaft. Der Japaner ist nicht perfekt, entfaltet aber auf seine besondere Art eigene Qualitäten.

Um diesen Toyota zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit hilfreich. Es gab da diesen Ausflug der Japaner hin zu einem anderen Namen und dann die reumütige Rückkehr zum Corolla, die Entscheidung ist oft erzählt und war sicher gut, dabei können wir es belassen. Kürzer zurück liegt der Besuch des Corolla Cross in der Redaktion. Die Tage waren noch kühler, was von gewisser Bedeutung ist, denn der morgendliche Einstieg unter solchen Bedingungen bringt das Hirn durcheinander. Ist die Hand eben tatsächlich einfach auf einen schwarzen Kippschalter vom Format eines Knäckebrots gefallen und hat dadurch die Sitzheizung angeschaltet? Hat sie danach zielsicher den tennisballgroßen Drehregler erfasst und die Klimaanlage justiert? Sind wir wirklich nach zehn Sekunden losgefahren?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Es gibt kein nach Touch lechzendes Menü dafür, nicht mal ein Untermenü oder ein Unterstmenü, das erklärt, wie das Untermenü funktioniert. Man drückt irgendwo drauf, es funktioniert. Es funktioniert, das ist auch eine gute Beschreibung für das ganze Auto. So ein Toyota kann eine ziemlich triste Zusammenstellung sein, oft schwarz in schwarz gehalten, bisweilen angereichert durch etwas Mausgrau, keine Gimmicks, keine Gags.