Fahrbericht Tesla Model Y : Bald aus Berlin

Aktualisiert am

Wir warten auf ein SUV. Wenigstens auf ein neues Model 3. Stattdessen werden bisher in Chrom und nun in Schwarz lackierte Türgriffe als Facelift verkauft. Nur noch ein Modell ist im Programm, die anderen sind klammheimlich verschwunden. Trotzdem macht Tesla Furore, setzt sich in der Zulassungsstatistik fest und wetteifert mit dem Platzhirsch VW um die Führungsposition unter den Elektrikern.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Die Gesetze des Marktes scheinbar aushebelnde Erstaunlichkeiten tragen das Image der amerikanischen Wunderschmiede. Und deren exorbitante Börsenbewertung. Sich über Untätigkeit zu erregen läuft also ins Leere. Und immerhin bewegt sich jetzt mal wieder etwas, das nicht mit Marsrobotern zu tun hat, sondern irdischeren Ursprungs ist. Es gibt ein zweites Modell.