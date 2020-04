Fahrbericht Tesla Model 3 : Wahre Liebe verzeiht alles

Der Volksmund bezeichnet Menschen, die voll in einer Sache aufgehen, gern als Narren – meist mit einer Vorsilbe, die erläutert, worauf sich die Spinnerei bezieht. Ein Autonarr wäre demnach jemand, der gerne mit seinem schnellen Gefährt protzt. Das war gestern, heute geht närrische Autoliebe anders. Der Nachbar, ein Mann in gesetztem Alter und sonst jeder Narretei abhold, hat sich vor zwei Jahren einen Tesla zugelegt und schelmisch erklärt, er tue damit etwas für die Umwelt, jetzt müsse der Staat halt dafür sorgen, dass der Strom sauber erzeugt werde. Befragt nach seinen Erfahrungen, gerät er ins Schwärmen: Das beste Auto, das er je gehabt habe – und das waren viele. Keine Reparaturen, fast keine Wartung, getankt wird zu Hause, nie wieder etwas anderes.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Das haben wir schon öfter von Jüngern der Tesla-Gemeinde gehört. Und nun steht der kleine Bruder des großen Nachbar-Tesla in Form des Modell 3 Long Range vor der Tür und sieht adrett aus, steig ein und probier mich. Dazu muss eine Scheckkarte herausgefummelt und an die B-Säule gehalten werden, auch die Türgriffe sind, nun ja, ungewöhnlich. Wobei der Eintritt auch via App gelingt, die dem Hersteller vielleicht noch mehr Daten schenkt als das Auto. Der Eindruck „Hauptsache anders“ setzt sich im Innenraum fort. Am Armaturenbrett befindet sich nichts, was man drücken, drehen oder ablesen könnte, noch nicht einmal Armaturen.