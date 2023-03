Aktualisiert am

Fahrbericht Subaru Solterra : Kapitulation am Kabel

Subaru nimmt sich den Toyota BZ4X und spendiert ihm einen schönen Schuss knackige Frische. Aber beim elektrischen Fahren und Laden erfriert auch er. So geht das nicht.

Der gemeine Fachredakteur weiß ja ziemlich vieles besser und misstraut anderen Quellen. Und so ist noch gut in Erinnerung, als die Sprache auf den Subaru Solterra kam. Genau genommen kam sie auf den Toyota BZ4X, das baugleiche Schwestermodell. Es war zu einer Zeit im Jahr, da dunkle Nächte noch länger waren als helle Tage, drinnen war es leidlich warm, draußen pfiffen Wind und Kälte um die abgesperrte Strecke, vor der Tür standen die Finalisten für die Preisvergabe Auto des Jahres zu entscheidenden Testfahrten parat. Während die Jury den Ausführungen der angereisten Techniker lauschte, gingen die skandinavischen Kollegen durch die Reihen und verteilten einen Bericht, der es in sich hatte. Während kühl absolvierter und nüchtern gemessener Testfahrten im hohen Norden war der Toyota mit unglaublichen Werten aufgefallen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Nicht mal ansatzweise erreichte er die Normreichweite, die Ladeleistung lag weit entfernt von der Herstellerangabe, unter winterlichen Bedingungen stieg der Verbrauch in schwindelerregende Höhen. Fazit der Tester: Kapitulation am Kabel. Wir waren nun selbst eine ganze Weile mit dem Subaru Solterra unterwegs und stellen fest: Es stimmt.