Fahrbericht Skoda Octavia : 08/15 – aber 1a

In diesem Job handelt man sich rasch Ärger ein. Als wir zum Start des Enyaq neben einer Portion Lob für den frisch geborenen Elektriker von ellenlangen Lieferzeiten berichteten, übermittelte die Geschäftsführung von Skoda eine Protestnote, davon könne keine Rede sein, die Fristen seien im Rahmen des Üblichen. Nun trauen wir uns kaum noch zu schreiben, dass sich jemand aus dem Bekanntenkreis gemeldet hat, der seit 18 Monaten auf seinen Enyaq wartet, was freilich dadurch erträglich wird, dass die zugehörige Wallbox ebenso fehlt wie der Wechselrichter für die im Verbund gedachte Photovoltaikanlage. Es ist inzwischen ja auch vieles im Rahmen des Unüblichen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Wirklich schmerzt uns indes fundierte Kritik aus der Leserschaft, die da lautet: Ihr beschreibt andauernd neue Elektroautos, aber die sind nicht zu bekommen. Was soll das? Tja, Transformation, Zeitenwende, Imagebotschaft der Hersteller. Aber richtig, gekauft werden und zu bekommen sind bis auf Weiteres hauptsächlich konventionell befeuerte Exemplare, und so haben wir uns mal wieder in etwas gesetzt, was der Volksmund Brot-und-Butter-Auto nennt. Mit der fast in Vergessenheit geratenen Erkenntnis, wie perfekt solch ein Gefährt in den Alltag passt, wie ausgereift es wirkt, wie sorgenfrei sich damit kurze Wege und lange Strecken erledigen lassen. Kurzum: welch hervorragendes Auto so ein Skoda Octavia Kombi ist. Und wahrscheinlich, da hängen wir uns jetzt lieber nicht zu weit aus dem elektrisch geöffneten Fenster, ist er auch noch im Rahmen des Üblichen lieferbar.