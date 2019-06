Teilen, auch mal anderen den Vortritt lassen, das lernen Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen. Was in der Familie gilt, ist im Konzernverbund nicht anders. Während sich Seat noch freut, dass sie mit dem Ibiza die Ersten in der kleinsten Klasse sein durften, müssen sie nun schlucken, in der größten die Letzten zu sein. Besser spät als nie, werden sich die Spanier sagen, und fahren den Tarraco heran, ein SUV von entschlossenem Format, das Škoda seit zwei Jahren als Kodiaq und Volkswagen als Tiguan Allspace feilbieten. Das feiste Trio läuft, wie könnte es in Zeiten gehobener Synergien anders sein, vom quermodulierten Baukastenband in Wolfsburg und bekommt über Designelemente und Ausstattungsdetails markentypisches Flair eingehaucht. Soweit das eben möglich ist.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Der Tarraco erscheint uns als der un-seatischste aller derer zu Barcelona erdachten Weggefährten, aber er ist für jene, die Kind und Kegel nicht mehr in Minivans wie VW Sharan oder Seat Alhambra umherkutschieren wollen, ein vorzüglicher Begleiter im rauhen Familienalltag. Ob die Wahl schlussendlich auf den teureren VW oder den günstigeren Škoda fällt, ist eine Frage der Freude am Design und auch eine von Beharrungsvermögen in der Auseinandersetzung mit Ausstattungs- und Aufpreislisten. Ein verlängertes Wochenende lässt sich hübsch mit dem Stöbern in den Konfiguratoren verbringen, wahrscheinlich ist man danach immer noch nicht recht schlauer. Das eine Modell bietet das höchste Ansehen in Verbindung mit zeitloser Klassenlosigkeit, das andere Eiskratzer und Regenschirm und Türenschutz, der Seat die attraktivste Front.