Fahrbericht Seat Leon : Der hört aufs Hola

Seat darf im Volkswagen-Konzern die Rolle der mediterranen Verführerin spielen. Die Modelle der spanischen Tochter wirken immer ein wenig frecher und dynamischer als die Wolfsburger Originale. Das gilt auch für die hart umkämpfte Kompaktklasse. Hier buhlen VW Golf und Seat Leon mit gleicher Plattform, nahezu identischen Motoren und einheitlicher Technik für Infotainment und Fahrassistenz um die Kundschaft. Während sich der Golf VIII wieder als „unproblematisches Ganzjahresfahrzeug für jede Gelegenheit“ empfiehlt, punktet der Leon der vierten Generation mit markanterer Gestalt und agilerem Fahrwerk, überraschenderweise aber auch mit mehr Platz als der Klassenprimus.

Fesch sieht der Leon aus mit dem schmalen sechseckigen Grill, den scharfen Sicken in Motorhaube und Flanke und dem in den höheren Ausstattungslinien durchgehenden LED-Lichtband zwischen den Rückleuchten. Kein Zweifel, dieser Testwagen ist ein Hingucker, zumal in der knapp 900 Euro teuren Metallic-Lackierung Desire Red. Mit 4,37 Meter überragt der stets viertürige Spanier seinen Vorgänger, aber auch den aktuellen Golf um knapp neun Zentimeter.

Über den um fünf auf 269 Zentimeter gestreckten Radstand freuen sich vor allem die Fondpassagiere, die nun über deutlich mehr Knieraum verfügen. Auch über dem Scheitel ist viel Platz, allerdings ist die Sitzposition hinten recht tief. Während die 4,64 Meter lange, 1270 Euro teurere Kombiversion ST mit 620 jetzt 30 Liter mehr schluckt als zuvor, bleibt das Ladevolumen der Steilhecklimousine unverändert bei 380 Liter. Maximal 1301 Liter sind es bei vorgeklappten Rücksitzlehnen. Es entsteht eine kleine Stufe, und das Gepäck muss zunächst auf 73 Zentimeter über dem Boden und dann 25 Zentimeter nach unten gewuchtet werden. Der Mittelsitz im Fond bietet eine Durchlademöglichkeit oder wird alternativ zur Armlehne mit Getränkehaltern.

Erfreut mit präziser Lenkung und satter Straßenlage

Die Antriebspalette entstammt dem Konzernregal und reicht derzeit vom Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 90 PS bis zum Zweiliter-Diesel mit 150 PS. Auch Mildhybrid, Plug-in-Hybrid, eine Erdgasversion sowie strammere Cupra-Varianten gehen an den Start. In der Redaktion angetreten ist der Leon mit dem feinen, 150 PS starken eTSI, der den höheren Ausstattungen XCellence und FR vorbehalten ist und mindestens 28 318 Euro kostet. Der Turbobenziner ist ein Mildhybrid mit 48-Volt-Bordnetz, riemengetriebenem Startergenerator und kraftstoffsparender Zylinderabschaltung im Teillastbetrieb. In einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie, die etwas störend in den Fußraum des Beifahrers hineinragt, wird beim Bremsen zurückgewonnene Energie gespeichert, die den Motor beim Anfahren und Beschleunigen unterstützt. Wer sich vom im Menü anwählbaren Eco-Assistenten unterstützen lässt, spart mit zur jeweiligen Fahrsituation passenden Empfehlungen für vorausschauendes Fahren und viel „freiem Segeln“ bei gelupftem Gaspedal zusätzlich Treistoff. 5,3 Liter je 100 Kilometer verzeichneten wir auf einer längeren Autobahnstrecke mit maximal 120 km/h, auch der Durchschnittsverbrauch von 6,3 Liter geht in Ordnung.