Fahrbericht Range Rover Evoque : Vegan sitzen, viel tanken

Auftritt in Ungarn : Applaus für Plácido Domingo – trotz Belästigungsvorwürfen

Der spanische Opernstar Plácido Domingo wird trotz Vorwürfe sexueller Belästigung in Ungarn bejubelt. In den USA wurden wegen der Vorwürfe mehrere Auftritte Domingos abgesagt – nicht aber in Europa. Auch während der Salzburger Festspiele erhielt der 78-Jährige Standing Ovations.