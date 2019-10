Rolls-Royce Cullinan : Abseits der Wirklichkeit

Alle tun es, jetzt auch Rolls-Royce. Die Welt braucht ihn nicht, doch schenkt die Luxusmarke schlechthin ihr jetzt den Cullinan, das teuerste und nobelste SUV aller Zeiten. 315.350 Euro Grundpreis sind einzuplanen, der mit einigen Extras bestückte Testwagen kam auf 425.544 Euro. „Fahrendes Reihenhaus“ wäre vielleicht auch eine schöne Überschrift gewesen, doch als wir diesen Gedanken dem uns kontrollierenden Polizisten mitteilen, lachte er nur: „Dafür kriegen Sie im Rhein-Main-Gebiet doch gar kein Reihenhaus mehr.“ Er hatte den Wagen übrigens auf 700.000 Euro geschätzt, aber so teuer ist Rolls dann doch nicht.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Zum Tête-à-Tête mit der Polizei war es gekommen, weil ein Limit von 30 km/h mit dem Koloss unheimlich schwer einzuhalten ist. Vom Motor hört man bei dem Tempo nichts, gar nichts, der große Diamant (Cullinan) schwebt über die Straße, das ist wirklich zutiefst beeindruckend. Ein kleiner Obolus an die Ordnungshüter holt uns wieder zurück in die Wirklichkeit.

Mit einem Cullinan kann man ihr schon entrücken. Was wollt ihr da draußen von uns? Wie jeder Rolls-Royce ist er ein Fest für die Sinne. Da sind die flauschigen Lammfellteppiche, die riesigen, sofa-ähnlichen Sitze, alles schwelgt in Holz und Leder, das Fahren wird so nebenbei und nonchalant erledigt. Die Armaturen erfreuen in schöner, klassisch-analoger Darstellung. Den Kraftmesser, der den Drehzahlmesser ersetzt, muss man einfach als Schrulligkeit abtun. Und dass die schöne, analoge Zeituhr so weit rechts sitzt, dass nur der Beifahrer sie vernünftig ablesen kann, auch. Über die Zeit informiert digital der Navi-Monitor, der hinter einer Klappe verschwinden kann. Natürlich sind alle gängigen Assistenzsysteme an Bord, eine Rückfahrkamera oder Head-up-Display zum Beispiel, aber auch ein vollkommen überflüssiges Nachtsichtsystem. Dessen Bild wird auf den Monitor projiziert und lenkt ab. Wer nachts schlecht sieht, sollte einfach nicht Auto fahren.

In einem Rolls-Royce wird man chauffiert

In einem Rolls-Royce wird man nunmal eher chauffiert als in einem Opel Insignia, aber die Zahl der Selbstfahrer steige bei Rolls-Royce stetig, heißt es immer, und beim Cullinan sei sie besonders hoch. Doch auch der Fond präsentiert sich als schöne Heimstätte, bei einer Länge von 5,34 Meter ist, kein Wunder, der Platz üppig. Das Erklimmen der zweiten Reihe gelingt außerordentlich gut, weil die hinteren Portale gegenläufig öffnen. Ach ja, hatten wir schon die obligaten Regenschirme in den Türen erwähnt? Simply clever. Im Testwagen war sogar für drei Reisende im Fond alles hergerichtet, zwei Einzelsitze sind selbstverständlich gegen Aufpreis zu haben. Dann mit Whiskey-Bar und gläserner Trennwand zum Kofferraum. Noch ein Novum.

Mag man den Cullinan geißeln für seine schiere Größe und Mächtigkeit und den Überfluss, den er so provokant zur Schau stellt, aber er ist immerhin der erste Rolls-Royce, der profane praktische Talente hat. Die Rücklehnen der Fondbank – asymmetrisch geteilt – lassen sich elektrisch per Knopfdruck flachlegen. So stehen plötzlich gute zwei Meter Laderaum zur Verfügung oder rechnerisch fast 1900 Liter Ladevolumen. Im Testwagen war es weniger, weil er mit den sündhaft teuren Picknick-Sitzen ausgestattet war, die sich nach dem elektrischen Öffnen der horizontal geteilten Heckklappe ausfahren lassen. Die Lehnen der beiden Sitze und das Tischchen in der Mitte für den Fünf-Uhr-Tee müssen jedoch mit der Hand bewegt werden. Disgusting.