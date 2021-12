Renault Twingo Electric : Ein Typ zum Knuddeln

Wenn ein Testwagen mit Elektroantrieb auf dem Anhänger gebracht wird, ist von vorneherein klar, dass es mit der Reichweite nicht weit her sein kann. Auf dem Hänger steht ein Renault Twingo, ein Kleinwagen, der seit 1993 unter diesem Namen verkauft wird. In der mittlerweile dritten Generation hat der pfiffige Kleine das elektrische Fahren gelernt, nur in die Ferne sollte man damit nicht schweifen. Die Zahl 177 Kilometer, die wir beim ersten Probesitzen für den Tachostand halten, entpuppt sich als die erwartete Reichweite, und nicht mal die war in der Realität drin.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Wem das zu wenig ist: Im Gegensatz zum Smart Forfour, der mit dem Renault technisch verwandt ist und der gemeinsam mit ihm in Slowenien gebaut wird, ist der Twingo auch mit Benzinmotor erhältlich. Optisch unterscheiden sich die beiden Twingos nur in Details. Das Design des Kleinwagens funktioniert nach dem Kindchenschema, weckt Beschützerinstinkte und strahlt Fröhlichkeit aus, man muss ihn einfach lieb haben. Da er nur 3,62 Meter lang ist und einen Wendekreis von knappen 8,60 Metern aufweist, scheint er wie für die Stadt und die Kurzstrecke vorbestimmt. Das gilt in erster Linie für den Electric, als Benziner ist ein Twingo eher ein vollwertiges Auto. Er fährt schneller, ist flink getankt und kommt wesentlich weiter.