Fahrbericht Renault Clio : Die kleine Lösung

Elektrische Unterstützung hilft dem Benziner in seinen Sparbemühungen. Toyota zeigt das schon lange, jetzt baut auch Renault einen Vollhybrid. Nur der Gesetzgeber will davon nichts wissen.

Greift der Staat in den Markt ein, wird oft genau das nicht eingelöst, was Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich zu ihrer Agenda gemacht hat: Die Dinge vom Ende her denken. Weil sich die Politik entschlossen hat, dem batterieelektrischen Auto Vorrang vor jeder anderen Antriebsart zu geben, wird es mit Subventionen be- und gefördert, bis der sprichwörtliche Arzt kommt. Aber, es war zu ahnen, die Planwirtschaft hat ihre Lücken. Mit Steuergeld verbilligt werden Anschaffung und Betrieb von vollelektrischen Personenwagen und mit vermindertem Satz solche mit einer Kombination aus einem an der Steckdose aufladbaren Akkuantrieb und einem Verbrennungsmotor, inzwischen auch dem gemeinen Zahnarzt aus Uelzen bekannt unter der Bezeichnung Plug-in-Hybrid.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dazwischen fährt Toyota schon seit Jahren mit dem smarten Ansatz, dem Benziner elektrische Nachhilfestunden zu erteilen, was die Verfeuerung von Kraftstoff minimieren und das Fahrerlebnis maximieren soll. Diese Technik ist eine Rarität, erst recht in der Kleinwagenklasse. Außer dem Toyota Yaris und dem Honda Jazz fällt uns kein Modell ein. Bis jetzt. Nun macht sich Renault daran, im Clio zu zeigen, was möglich ist. Das Unterfangen ist mutig und genau genommen zum Scheitern verurteilt, denn der E-Tech genannte Clio kostet mindestens 22 650 Euro und damit rund 3500 Euro mehr als ein halbwegs vergleichbares Modell der Franzosen ohne das kostspielige Elektrizitätswerk an Bord. Und er wird nicht vom Staat gefördert, weil ... Ja, warum nicht?

Die Vollhybrid genannte Idee an sich ist schlau. Da Batterien das mit Abstand Teuerste sind am elektrischen Fahrzeug, werden sie klein gehalten. Nur 1,2 kWh speichert der Akku. An der Steckdose aufgeladen werden kann er nicht, er wird aus der bremsenden Bewegung und gegebenenfalls vom Vierzylinder gespeist. Das reicht zwar nur für elektrische Kurzausflüge von bis zu drei Kilometern und zum sanften Anfahren, aber in seinem prädestinierten Einsatzbereich entfaltet der Antrieb bemerkenswert Wirkung. Renault meint, bis zu 80 Prozent der Fahrten in der Stadt ließen sich elektrisch zurücklegen, dortselbst seien bis zu 40 Prozent weniger Verbrauch möglich.

Fährt stets elektrisch los

Wir haben die Prozente nicht nachgehalten, aber der Wagen ist oft lautlos unterwegs. Dass der Startvorgang ohne Rütteln der Anlasserautomaten vonstattengeht, ist allein ein Gewinn. Der mit Elektromaschine und Startergenerator bestückte E-Tech fährt stets elektrisch los, mit steigender Anforderung übernimmt der 1,6-Liter-Saugbenziner. 140 PS entwickelt das Ensemble, die sich schwächer anfühlen. Ohne Turbo steht wenig unter Dampf, hier fährt kein Formel-1-Rennwagen. Die befürchtete Zähigkeit aber tritt nicht auf, nur unter Volllast kündet der Maschinenraum von den ihm auferlegten Qualen, beim Überholen mangelt es an Elan. Im Alltag lässt sich damit gut umgehen, das kupplungslose Getriebe passt zur Aufgabe, Reibung und Reizung zu reduzieren. Mit Gelassenheit kommt man am besten ins Ziel, auch wegen der nicht gerade knackigen Lenkung. Am Fahrwerk haben die Ingenieure lange getüftelt, es bringt den Clio agil, aber frei von Nervosität voran. Freilich wünschten wir es uns einen Tick komfortabler.