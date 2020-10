Fahrbericht Porsche 911 Targa : Tosender Applaus

Einen Porsche 911 zu kaufen ist immer eine gute Entscheidung. Und eine quälende. Coupé, Cabriolet, Targa? Es lässt sich stundenlang über Hüftschwünge, Anmut, fette Hinterteile oder das im geschlossenen Zustand die Linie brechende Stoffdach diskutieren, am Ende nimmt man am besten alle drei. Weil das selbst in gehobenen Kreisen als maßlos angesehen werden könnte, versuchen wir eine Entscheidung: Wir nähmen das Cabriolet, wegen der Luft und der Liebe. Und finden doch den Targa attraktiver, er ist so sexy. Mit seinem historisch angehauchten Bügel an der umgreifenden Glaskuppel knüpft er gekonnt an die Tradition und eilt sogleich in eine Gegenwart, die in Zuffenhausen nur aus Perfektion der Technik bestehen kann. Die Designer haben ihm ein anregendes Kleid geschneidert. Die Front könnte wohl mehr Präsenz vertragen, sie wirkt ein wenig fad. Doch die Taillierung zwischen den voluminösen Radhäusern macht das Heck kraft- und lustvoll.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Porsche verweist auf den Ur-Targa von 1965, wie damals bestehe das Haupt aus breitem Bügel, beweglichem Dachteil über den Vordersitzen und umlaufender Scheibe. 19 Sekunden dauert die Eröffnungszeremonie, die man sehen, die man genießen muss. Objektiv dauert das penibel choreographierte Zusammenspiel aus klappenden Flügelchen, schwenkender Glaskuppel und faltendem Top zu lang.