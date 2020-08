Fahrbericht Porsche Boxster : Mit Sechs geht’s besser

Wer die Gene von Porsche sucht, findet sich nicht unbedingt im aktuellen und gleichzeitig ewigen 911. Vielmehr sind der zweisitzige Roadster Boxster und seine geschlossene Variante Cayman am ehesten da, wo der 911 früher einmal war: Kompromisslos sportlich, handlich, leicht, ein wenig unbequem. Ein 911 von 2020 ist saturiert, schwer und mehr ein bequemes, potentes Sportcoupé als ein Sportwagen, die Turbos und diverse Sondermodelle natürlich ausgenommen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dazu kommt, dass ein Boxster finanziell eher zu erreichen ist, los geht es schon mit 59.678 Euro, und selbst der neue 718 GTS Boxster 4.0 mit seinem Sechszylindermotor ist mit einem Basispreis von rund 82.400 Euro, gerechnet mit 16 Prozent Mehrwertsteuer, noch rund 20.000 Euro günstiger als der Basis-Elfer. Von einem 911 Cabriolet, zu dem eine Lücke von 35.000 Euro klafft, nicht zu reden. Und weniger Fahrspaß oder Leistung bietet zumindest der GTS 4.0 mit seinem 400-PS-Motor aus dem großen Bruder gewiss nicht. Mit dem Nachschieben des Sechsers reagiert Porsche auf den in Deutschland eher schleppenden Verkauf des Einsteiger-Modells, seitdem der Hersteller 2016 mit der neuen Generation das Kürzel 718 zur Modellbezeichnung hinzufügte und freiwillig auf sechs Zylinder verzichtete.

Bei allem Respekt vor den neuen, turbogestärkten Hochleistungs-Vierzylindern: Vom Sound her fallen sie ab, und ja, einen Sechszylinder zu fahren gibt ein besseres Gefühl. Der Vierliter-Boxer braucht keinen Turbo-Firlefanz und legt handgeschaltet eine kesse Sohle aufs Parkett. Leider hatte unser Testwagen ein Problem mit der Kupplung, die während starker Beschleunigung rutschte, wir zweifeln aber dennoch nicht an den angegebenen 4,6 Sekunden für den Spurt von 0 auf 100 km/h. Auch hatten wir keine Gelegenheit, nur in die Nähe der Höchstgeschwindigkeit von 293 km/h zu kommen, aber macht nichts, Tacho 170 bei 4000 Umdrehungen in der Minute sind ein schönes Tempo. Bis 5000/min geht es relativ gemächlich voran, ehe von dieser Drehzahl an bis zu deren Grenze bei 7800/min ein Orkan einsetzt.

Das Mittelmotorkonzept, gepaart mit Hinterradantrieb, sorgt beinahe automatisch für ein traumhaftes Fahrverhalten, der Wagen verhält sich beeindruckend neutral. Auch in schnellen Kurven kann er immer mehr, als ihm Fahrer ohne Rennlizenz zutrauen. Die Lenkung ist ausgesprochen präzise, die Bremsen greifen vorzüglich zu, auch ohne die zusätzlichen 6500 Euro für Keramikmaterial. Dass der zwei Millimeter tiefer liegende 4.0 noch härter abgestimmt ist als die anderen Modelle seiner Sippe, sei gesagt, aber völlig ohne Komfort ist er nicht.

Nicht hart genug rangenommen

Wird der Sechser-718 in stark sportlicher Manier bewegt, darf man mit Verbräuchen von 15 Liter Benzin auf 100 Kilometer und mehr rechnen, Porsche legt einem das teure Super Plus nahe. Nach unseren Runden mit dem Roadster kamen wir jedoch auf einen Durchschnittsverbrauch von nur 10,3 Liter, was sogar unter dem Normwert von 10,8 Liter liegt. Offenbar haben wir das gute Stück nicht hart genug rangenommen. Es flaniert sich aber auch so schön mit offenem Verdeck, das sich in etwa 20 Sekunden vollautomatisch nach hinten legt und schließt, was es auch während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h tut. Es lässt sich auch von außen mit dem Fahrzeugschlüssel bedienen, was sich immer wieder als praktisch erweist. Offen steigt es sich wesentlich leichter in den Wagen ein. Es wartet eine feine Heimstatt für zwei, etwas eng und mit wenig Ablagen.