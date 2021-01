Fahrbericht Polestar 2 : Laden, laden, laden, laden

Der Polestar 2 wird gern als Tesla-Jäger bezeichnet. Warum die deutschen Elektroautos nicht so genannt werden, sei dahingestellt, tatsächlich fragten aber einige Passanten, ob der Wagen ein neuer Tesla sei. Von Polestar hatten sie noch nie etwas gehört. Die junge Marke gehört in die Welt von Volvo und damit zum Geely-Konzern, die Zentrale ist in Schweden, gebaut werden die Autos in China.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Und geliefert wird gute Qualität. Nahezu auf Volvo-Standard sind Materialanmutung und Verarbeitungsqualität, einzig die billig wirkende Kofferraumabdeckung passt nicht ins gute Bild. Die Klappe öffnet elektrisch. Polestar legt Wert auf eine explizit vegane Innenausstattung, und das verwendete Material „Slate Weave Tech“ zeigt, dass es nicht immer Leder sein muss. Von außen wirkt die 4,61 Meter lange Fließheck-Limousine mit ihren umlaufenden LED-Heckleuchten und den LED-Frontscheinwerfern im Volvo-Look hinreichend futuristisch. Der Innenraum ist nicht nur vegan, sondern auch kühl und sachlich im positiven Sinn. Die digitalen Armaturen entbehren jeglicher Spielereien, es gibt im Prinzip nur zwei Darstellungen, auf Rundinstrumente muss verzichtet werden.