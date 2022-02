Fahrbericht Peugeot 308 : Spiel mit der Katze

Der neue Peugeot 308 ist futuristisch geraten. Außen ist der Löwe scharf, innen verspielt. So fummelt der Neuling erst einmal am Bildschirm herum. Der Plug-in-Hybrid ist obendrein recht kräftig.

Es soll Leute geben, die finden ein normales Auto langweilig. Stattdessen wollen sie sich von der Masse abheben. Dafür gibt es reizvolle Angebote, wem aber ein Jeep Wrangler zu rustikal, ein Aston Martin zu teuer und ein Lada zu russisch ist, der muss das Besondere eine Weile suchen. Früher begab man sich dazu am Ende in die Verkaufshallen von Citroën, wo das etwas andere Auto meist im Programm zu finden war.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Heute scheint es, dass die Blickfänger und die alternativen Bedienungselemente eher im Hause Peugeot angesiedelt sind. Das ist nicht weiter schlimm, beide gehören zum gleichen Stall. Jüngster Coup der Entwickler ist der rundum neue 308 aus der Kompaktklasse, ein Wettbewerber des Golf und seiner Kollegen aus dem Volkswagenkonzern und offensichtlich ein Lustobjekt der Designer. Ganz so kompakt ist er freilich nicht mehr, er hat gegenüber dem Vorgänger in der Länge elf Zentimeter zugelegt und kratzt vor allem in der nochmals gestreckten Kombiversion schon deutlich an der Mittelklasse.