Fahrbericht Opel Zafira : Reisen auf großem Fuß

Im Familienformat fährt der Opel Zafira mit PSA-Genen in eine Alltagszukunft. Doch der Raum für acht will bezahlt sein.

Aktuell ist der teuerste Opel ein gut ausgestatteter Lieferwagen. Früher war das anders. Da fuhren an der Spitze des Blitz-Familienverbunds souveräne V8-Modelle oder sportliche Sechszylinder, und nur das Fliegen sollte schöner sein als Opel-Fahren. Aber es wissen ja alle, wohin das führte. Jetzt ist das vom mütterlichen PSA-Konzern aus Frankreich angelieferte und bei Opel raffinierte Nutzfahrzeug Peugeot Traveller/Citroen Space Tourer die Speerspitze des Modellkatalogs: Sie zielt als Opel Zafira Life auf eine Zielgruppe, die sich über Raum auf Rädern und einen abwechslungsreich zu möblierenden Innenraum definiert. Diese Vorteile sind den gewerblichen Ansprüchen zu verdanken, die den größten Pkw-Opel prägen: zwei unterschiedliche Freiräume zwischen den Achsen und üppige Gesamtlängen sorgen für eine Vielfalt, die freilich auch den privaten Kunden gefällt.

Schon im kleinsten Zafira-Kaliber streckt sich der S-Radstand auf 2,93 Meter, der Testwagen im M-Format bot 3,28 Meter auf, bei einer Gesamtlänge von 4,96 Meter. Bei identischem Radstand kommt der längste Zafira auf stattliche 5,31 Meter vom Bug bis zum Heck. Ein Format, das für den Familieneinsatz nach unseren Erfahrungen in deutschen Parkhäusern (Wendekreis 12,4 Meter) nicht für den städtischen Alltag geeignet ist. Auch auf die Zafira-Breite ist hinzuweisen: Mit ausgeklappten Spiegeln sind 2,20 Meter zu registrieren, da blieben wir lieber in der Baustelle rechts. Mit der Medium-Variante sind dagegen viele Vorteile verbunden, die diesen Maximum-Van zum Mustervehikel machen.

Zumal sich die Menge der Varianten noch steigern lässt: Zwar sind für den Vortrieb ausschließlich Diesel zuständig, aber in vier Leistungs- und in mehreren Ausstattungsstufen, jeweils in drei Karosserielängen, es gibt sechs Gänge zum manuellen Wechseln oder eine 8-Stufen-Automatik. Natürlich kann der Kunde zu allerdings freundlich kalkulierten Aufpreisen seinen Zafira Life noch anfüttern, zum Beispiel mit der Warnweste für Kinder zum Preis von je 3,51 Euro. Der im schnell verschmutzenden Transporterweiß lackierte Testwagen Zafira Life M Innovation kam bei seinem Basispreis von 48 300 mit einigen Extras auf 51 350 Euro. Auf 52 695 Euro stellt sich der teuerste Zafira Life in L-Version mit dem stärksten Motor (177 PS) und 8-Gang-Automatik, ohne Extras – eine Version, die wohl eher für den gewerblichen Personentransport geeignet ist.

Jeder sitzt bequem

Wer mit dem voll besetzten M-Zafira beim Ausflugslokal vorfährt, wird freudig begrüßt. Acht gut gelaunte und keineswegs magere Insassen sind vorn durch zwei große und hohe Seitentüren und hinten durch zwei elektrisch bewegte Schiebetüren ohne unziemliche Verrenkungen eingestiegen. Jetzt verlassen sie in würdiger Haltung und ohne körperliche Transportschäden drei Sitzreihen, die in Schienen längs zu verschieben sind. Im 8-Platz-Zafira sitzt jeder auf etwas schmalen Zweierbank- oder Einzelsitzen bequem, entspannt aufrecht und mit genügend Freiheit für Schultern, Scheitel und Knie. Die hohe Sitzposition dient der Rundumsicht, das durchsichtige Dachteil holt den Himmel in den Innenraum, und gute Laune scheint zur Serienausstattung zu gehören. Sie erinnert ein wenig an Klassenfahrten, auch hier ist die gesamte Innengestaltung eher zweckmäßig, alles wirkt abwaschbar, hartes Plastik dominiert, aber die Verarbeitung scheint solide und fähig zu sein, auch größere Strapazen zu überstehen.