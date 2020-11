Fahrbericht Opel Insignia : 1000 Kilometer

Die aus der Käseglocke der Hauptstädte dringenden Ansagen lassen nur den Schluss zu, künftig sei der Wunsch nach Mobilität mit Lastenfahrrädern, U-Bahnen, Carsharing und vielleicht kleinen Elektroautos zu stillen. Es gibt aber noch Menschen, die nicht in Berlin-Mitte oder Brüssel-Zentrum wohnen, so wie unsere Freunde im Außendienst. Einer vertreibt Feuerschutzeinrichtungen, der andere Kabel. Beide fahren 2000 Kilometer. In der Woche. „Ich glaube nicht, dass ein Robert Habeck oder der vor unserem knallharten Wettbewerb geschützte Apparat um Ursula von der Leyen noch wissen, wie es draußen zugeht“, sagt der eine. Zeit ist für ihn Geld, er kann weder mit 100 km/h über die Autobahn schleichen noch alle 150 Kilometer eine halbe Stunde den Akku aufladen. Für Menschen wie ihn gibt es den Opel Insignia. Mit Diesel.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Der Bordcomputer meldet nach dem Befüllen des Reservoirs mehr als 1000 Kilometer Reichweite. Das ist des Vielfahrers Glück. Man trifft diese Spezies Mitbürger auf den Autobahnen, nicht weil sie Spaß dran hat oder das Klima zerstören will, sondern weil sie auf Achse Deutschland am Laufen hält. Sofern der Eindruck der von hinten heranrauschenden Tagfahrlichter nicht täuscht, sind zunehmend Skodas in dieser Mission unterwegs und dem VW Passat auf den Fersen, aber jenseits des VW-Konzerns gibt es renitente Alternativen, die sich der Wolfsburger Übermacht nicht beugen wollen. Sie erscheinen zumeist in Form eines praktischen Kombis, der heute gern Sport in der Modellbezeichnung trägt und nicht mehr aussehen darf wie ein Kühlschrank im Außeneinsatz.

Opel nennt seinen Sports Tourer. Er ist ein mächtiges Auto in der Fünf-Meter-Klasse, nahezu allen Transportaufgaben gewachsen und mit von Generation zu Generation verfeinerten Linien gesegnet, jetzt im Zuge einer Modellpflege wieder. Mit neuen Motoren, mehr Assistenzsystemen und zusätzlichem Komfort will Opel seinem etwas lahmenden Zugpferd neuen Schwung verleihen. Der Einstiegstarif darf als Kampfpreis angesehen werden, 29.965 Euro für die Limousine sind ein Wort. Der zehn Zentimeter längere Kombi kostet 1000 Euro mehr und gehört damit gleichsam zu den Sonderangeboten auf dem Markt. Mit Kennerblick zu erspähen ist die frischeste Version am breiter gezogenen Kühlergrill und einer Chromspange, die sich in die schlanken LED-Leuchten zieht. Deren jeweils 84 Pixel-Elemente spenden hervorragendes, auf die Situation angepasstes Licht und sind damit für den Fahrer selbst wie auch für Fußgänger oder den Gegenverkehr ein Sicherheitsgewinn. LED gehören heute einfach ans Auto, zumal in dieser Klasse.

Dann ist es mit der Norm nicht mehr weit her

An die Motoren hat Opel fundamental Hand angelegt. Die neue Palette soll mit bis zu 18 Prozent weniger Verbrauch überzeugen. Den Einstieg markiert der schon im Astra eingesetzte 1,5-Liter-Dreizylinder-Diesel mit 122 PS, der mit 99 g/km CO2 und einem Normverbrauch von 3,9 Litern voll auf Effizienz zielt. Wir mögen Dreizylinder wegen ihres rappeligen Laufs grundsätzlich nicht, erst recht nicht als Diesel. Außerdem neigen sie zu Trinksucht, wenn sie gefordert werden, dann ist es zumeist mit der Norm nicht mehr weit her. Wir haben denn den Diesel mit 174 PS, gescheiten zwei Litern Hubraum und vier Zylindern zum Test beordert, der in den Insignia recht vorzüglich passt.