Fahrbericht Opel Grandland X : Im Strom der Gefühle

Das per Polit-Dekret einzuführende Elektroauto sei das reine Glück von morgen, heißt es. Und der Steckdosen-Hybrid sei eine Übergangslösung. Nicht ganz selbstlos mischt da der Opel Grandland X Hybrid 4 mit, der zwei Elektromotoren beschäftigt und dazu einen recht potenten Benziner bereithält. Unter dem Strich gibt es 300 PS, nicht schlecht für einen Opel. Das sorgt für einen Widerspruch: Das aufwendige Hybrid-System drückt vor allem in der Stadt den Benzinverbrauch. Aber was sollen da 300 PS?

Alle drei Antreiber gehen recht selten gemeinsam ans Werk. Im normalen Betrieb zwischen Bungalow und Büro so gut wie nie, mal unter voller Last zum Überholen auf der Landstraße, dann mit mächtigem Getöse, oder auf der letzten Meile zum Skigebiet. Dann wird zusätzlich auch der nur für die Hinterachse zuständige Elektromotor aktiviert, das gilt dann als Allradantrieb. Mit der Vorderachse kooperieren ausschließlich der Verbrenner und der für dessen Unterstützung tätige Elektromotor. Wer uns bis jetzt gefolgt ist, ahnt schon: Diese Hightech-Lösung für das hybride Fahren kann nicht billig sein.

In der Tat hat der PSA-Konzern mit der schon im Peugeot 3008 eingesetzten Hybrid-Technik seinem jüngsten Familienmitglied eine teure Bürde auf die Schultern gelegt: Satte 51 165 Euro sind für den Hybrid 4 in der Preisliste notiert, mit guter Innovation-Ausstattung, aber ohne Extras. Damit werden aufgrund einschlägiger Bestimmungen wegen zu hohen Preises nur 3750 Euro an Prämie genehmigt. Aber die maximale Förderung von 4500 Euro heimst ein etwas simpler gestrickter Hybrid-Grandland ein, mit nur einem einzigen Elektromotor für den Antrieb und einem klug getakteten Preis von 44.190 Euro. So erscheint dieser als die vernünftigere Möglichkeit für Hybrid-Enthusiasten. Alle anderen atmen schon bei der neuen Nur-Verbrenner-Variante „Opel 2020“ auf. Die hält mit dem 130-PS-Diesel und komfortabler Achtgangautomatik zu 34.875 Euro eine wunderbare Grandland-Alternative bereit.

Pendlerstrecken rein elektrisch zurücklegen

Richtig Benzin sparen wird nur ein unermüdlicher Charakter: der Fahrer des Hybrid 4 als Lademeister. Er ist mehr mit Kabel, Steckern und Laden beschäftigt als mit Tanken. Denn rein elektrisches Treiben oder scharfes Fahren lutscht den Energievorrat zügig aus. Die elektrische Reichweite notierten wir im Selbstversuch mit 42 Kilometern, nach WLTP-Norm sollten es 59 sein. Dennoch lassen sich wohl etliche Pendler- oder alltägliche Familienstrecken rein elektrisch zurücklegen. Das aber fordert häufiges Nachladen, und da ist es schön, wenn sich das in der trockenen Garage abspielt. Dort hängt der Hybrid 4 acht Stunden an der 230-Volt-Steckdose, weil sein Kabel zur Schonung der Hauselektrik nicht mehr durchlässt. Zwei bis vier Stunden sind an Ladesäule oder Wallbox mit aufpreispflichtiger Verkabelung einzuplanen.

Allerdings ist auch der Grandland Hybrid nicht wirklich für rein elektrisches Fahren ausgelegt. Seine Batteriekapazität von 13,2 kWh soll den Verbrenner unterstützen, ersetzen kann sie ihn nicht. Das ist beim Fahren im Hybrid-Modus schön zu verfolgen. Auf einem kleinen Display in der Mitte des Armaturenträgers laufen die Ströme von und zu den E-Werken und zu den Antriebsrädern. Dabei wird deutlich, dass trotz erschöpfter Batterie immer wieder kurzzeitige Elektromotor-Impulse eingespeist werden. Durch Rekuperationserträge (dafür ist lediglich eine eher mild eingreifende Stufe zuständig) und nützliche Restmengen sollen die Elektromotoren helfen, den Verbrauchsspitzen des Verbrenners ihre Schärfe zu nehmen. Das gelingt nur zum Teil. Am sparsamsten rollt der Hybrid 4 nur auf den ersten Kilometern, wenn mit voller Akkuleistung gestartet wird: Mit 3,2 Litern je 100 Kilometer absolvierten wir versuchsweise die ersten 218 Kilometer, dann kletterte der Benzinverbrauch.