Aktualisiert am

Warten kann sich zuweilen lohnen. Ende 2021 hatten wir den mild hybridisierten Qashqai in der Redaktion und waren voll des Lobes, denn der ist ein gutes Auto zum reellen Preis. Für die Freunde des elektrischen Fahrens sei aber ein interessanter Hybrid angekündigt, schrieben wir damals, wer so etwas möchte, möge sich noch ein wenig gedulden. Jetzt ist er da, schauen wir mal, was er kann.

Der elektrische Qashqai trägt den schlichten Namenszusatz E-Power, die eingesetzte Technik ist die gleiche, die Nissan auch dem größeren SUV X-Trail gönnt. Der Qashqai E-Power fährt rein elektrisch mit einem Motor, der kurzzeitig 190 PS (140 kW) an die Vorderräder schickt, ein Allradantrieb wie für die konventionelle Version ist (noch) nicht erhältlich.