Wer auffallen will, kann in knallfarbene Sportwagen investieren. Oder in ein kleines SUV. Die Hybridvariante des Nissan Juke nutzt drei Motoren und überrascht auch sonst.

Zum Christopher Street Day flaggen die Autohersteller neuerdings Regenbogenfahnen. Auf der Straße allerdings dominiert Monokultur, von Dunkelblau bis Anthrazit reicht das Farbspektrum, und auch der in Blech geformte Körperbau will vor allem eins: nicht auffallen. Anders der Nissan Juke. Immer wieder wurden wir angesprochen, wer oder was das dann sei, und wir antworteten, dass sich dieses Auto jeder klassischen Einordnung entziehe, mithin die wahrhaftige, weil gelebte Diversität verkörpert. Wer unbedingt Kategorien braucht, der könnte den Juke mit einer Länge von 4,20 Metern als Kleinwagen und den keilförmigen Grundkörper als coupé-artiges SUV deuten.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Das Anderssein lebt der Juke in jeder Faser. So suchen wir schon bei der ersten Begegnung nach dem Griff für die hintere Tür, sie versteckt sich in Tarnfarbe hochkant am oberen Ende des Türrahmens. Den Zugang erleichtert ein passives Schließsystem, dem wir allerdings etwas zu großen Eifer attestieren. Schon während des Gangs um die Motorhaube herum verschließt es das Fahrzeug. Eine bequeme Sitzposition zu finden fällt leicht, das über den Vordersitzen recht hohe Dach macht es möglich. Verstellt wird übrigens mechanisch, das haben wir noch nicht verlernt.