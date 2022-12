Aktualisiert am

Fahrbericht Nissan Ariya : Zurück in die Zukunft

Wer am Design eines technischen Gerätes herummäkelt, setzt sich schnell der Kritik aus, denn das ist immer Geschmacksache. Nissan findet das Aussehen seines neuen Elektrogefährts namens Ariya futuristisch, dem Tester drängt sich der Eindruck auf, ans Heck könnte ein Außenborder passen. Einigen wir uns also auf „eigenständig“. Vorn gibt es ein bulliges Gesicht mit feinen LED-Lichtleisten und Lufteinlässen, hinten einen prominenten Dachspoiler und einen kantigen Bürzel mit durchgehender Lichtleiste über dicken Backen. Weil der Ariya einer jener beliebten Crossover in Coupéform mit abfallender Dachlinie ist, sind die Fensterflächen vor allem hinten klein.

Er steht auf einer Plattform, die sich Nissan mit Renault und Mitsubishi teilt und ist mit einer Länge von 4,60 Metern gerade noch kompakt. Die Basisvariante kommt mit einem Motor von 218 PS, der die Vorderräder antreibt, und einer Batterie mit 63 kWh nutzbarem Energiegehalt aus, die an Wechselstrom nur einphasig geladen wird. Das ist für Besitzer einer Wallbox uninteressant, eine Version, die dreiphasiges Laden beherrscht, kostet 9000 Euro Aufschlag auf die 47.490 Euro Einstandspreis. Da kann man auch gleich nochmals 7000 Euro drauflegen und erhält in der Variante Evolve 242 PS sowie eine Batterie mit beachtlichen 87 kWh netto wie im Testwagen. Im Vergleich dazu ist ein zweiter Motor an der Hinterachse für weitere 3000 Euro geradezu wohlfeil, er macht den Ariya zum 4x4 und beschert ihm 306 PS.