So viel Aufmerksamkeit hat schon lange kein Testwagen mehr bekommen: Wo immer wir mit dem vollelektrischen Nio EL7 aufgetauchten, war das Interesse groß. Kein Wunder: Zum einen kennt kaum jemand den erst seit Oktober in Deutschland agierenden chinesischen Hersteller, zum anderen ist das 4,91 Meter lange SUV eine wirklich imposante Er­scheinung. Schmale LED-Lichtschlitze, das Lasersystem Lidar und Kameras am oberen Ende der Frontscheibe, bündige Türgriffe und ein durchgehendes Leuchtenband am Heck kennzeichnen das massige Elektromobil, das sich hinsichtlich Leistung und Fahreigenschaften vor den Wettbewerbern wie Audi Q8 e-tron oder BMW iX nicht verstecken muss.

Allradantrieb ist serienmäßig; die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse liefern in Summe üppige 653 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment. Ob­wohl der EL7 fast 2,4 Tonnen wiegt, spurtet er in knapp vier Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, die Beschleunigung drückt uns in den Sitz. Bei 200 km/h wird abgeregelt. Komfort- und Geräuschniveau sind ohne Tadel. Entspanntes Cruisen steht dem großen SUV am besten, gleichwohl es natürlich auch die sportliche Gangart beherrscht. Im urbanen Verkehr ist das Trumm eher unhandlich, gibt sich vor der Stadt aber erstaunlich leichtfüßig.