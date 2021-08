Fahrbericht Mini Cooper Cabrio : Aus Lust an der Luft

Der Lockdown hat etwas verändert. Die Menschen sind offener geworden. Wir haben noch nicht in der Zulassungsstatistik nachgesehen, aber so viele Cabriolets sind uns lange nicht begegnet. Die Spezies ist vom Aussterben bedroht, weil funktionale Nachteile überwiegen, Herstellungskosten die Nerven der Controller strapazieren, und weil es eine neue Verbrauchsnorm gibt. Die heißt WLTP, sie berücksichtigt jede Schraube einzeln, was das Cabriolet wegen seines Gewichts und des Luftwiderstands gleich mehrfach benachteiligt. Aber in einer von Covid gebeutelten Gesellschaft sprießen Gelüste nach etwas Fröhlichem, besser jetzt als morgen, wer weiß, was noch kommt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Eine Möglichkeit mit Gute-Laune-Garantie ist ein Mini, zumal in seiner offenen Form. Innerhalb von 18 Sekunden fällt das Stoffdach hinten auf die Karosserie, es schlägt dort akkurate Falten und benötigt keine Hülle, die sowieso niemand aufziehen würde. So geöffnet sieht das Mini Cabriolet unwiderstehlich sexy aus. Der elektrisch assistierte Vorgang gelingt bis 30 km/h, das ist angenehm praktisch. Ein Spezifikum der britischen Spaßlieferanten ist das eingebaute Schiebedach, das bei geschlossenem Verdeck eine 40 Zentimeter lange Luke freigibt. So ist für jedes Wetter das passende Frischluftvergnügen an Bord.