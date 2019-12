Fahrbericht Mercedes-Benz GLE : Eher höflich als sportlich

Der laufruhige Diesel und die Automatik mit neun Gängen sind die beste Kombi in dem komfortablen SUV. Dazu passen Raum und Ausstattung, aber alles zusammen treibt den Preis in die Höhe.

Liebes Christkind, so schrieb vor gut 20 Jahren die Tochter Klara zur Weihnachtszeit auf ihren Wunschzettel, schick doch den braven Riesen mit meinen Geschenken vorbei. Anspruchslos und aufs Auto orientiert, wie sie heute noch immer ist, dachte sie dabei an den rundlichen Mercedes-Benz ML 320, der kostete damals, freilich ohne Sonderausstattung, 76.560 D-Mark. Heute heißt das große SUV mit dem Stern GLE 350 d 4Matic und stellt sich ohne Extras auf 69.496 Euro. Allerdings wurden für den gut gerüsteten Testwagen dann doch 97 461 Euro ausgewiesen, wegen angenehmer Zutaten, aber auch wegen kleinlicher Daimler-Denke: So sind darin nicht nur die Assistenten-Armada vom Fahrassistenz-Paket Plus für 2430 Euro oder die schmucken Leichtmetallräder für 2700, sondern auch 50 Euro für Tirefit und die 95 Euro für die doppelte Sonnenblende enthalten. Für solche Aufpreise gibt es bei diesem Fahrzeug nur wenig Verständnis.

Intensiv bemüht sich das Mercedes-Design beim GLE um eine Milderung der Wucht des Wagens. Das gelingt nur zum Teil, allein schon die schiere Größe des Körpers ist beeindruckend. Allerdings wirkt der Dachaufbau mit dem schmaleren seitlichen, stark nach vorne geneigten Heckpfosten leichter als früher, und der Bug vermeidet mit der sehr schräg liegenden Frontscheibe den Eindruck unzumutbarer Aggressivität. Über die Generationen hinweg hat sich der ML von knapp 4,60 Meter zum 4,92 Meter langen GLE entwickelt, einst lag die ML-Breite bei 1,83 Meter.

Das große SUV von Mercedes-Benz hat längst seine Alleinstellung in der Marke verloren. Es wird umschwirrt von etlichen kleineren und flinker wirkenden SUV, und nur vom GLS und dem kernigen Ausnahme-Geländewagen G-Modell übertroffen. Dennoch ist der GLE womöglich erste Wahl: Wenn schon SUV, sagt der Nachbar, dann dieser. Der GLE kann 3500 Kilo Anhängelast vertragen und steckt fast 900 Kilo an Nutzlast weg. Dass diese Talente beim Fahren den GLE keineswegs in einen Laster verwandeln, das ist die vielleicht beste Eigenschaft. Eher das Gegenteil ist der Fall, der GLE fasst sich beim Fahren leichter an, als er ist. Dafür ist in erster Linie die neu konfigurierte Luftfederung zuständig, zudem das harmonische Wirken von Diesel und der Neungang-Automatik. Das nicht billige Airmatic-Paket (1710 Euro) unterdrückt beinahe immer recht erfolgreich und auf fast allen Strecken sowohl das schwerfällige Wanken und das Übelkeit fördernde Wiegen als auch das kurze Stoßen und heftige Anklopfen von Querfugen. Mitunter schaffen es die von schmalen Rinnen im Straßenbelag ausgelösten Radbewegungen bis in den Innenraum. Aber meist sind sie nur kurz zu hören, dann versickern sie in den Multikontur-Sitzen vorn für 2200 Euro. Dort logiert es sich fürstlich, und Verarbeitung sowie Materialwahl sind angemessen. Hinten wohnt es sich nur um Nuancen bescheidener, Knie-, Kopf- und Schulterraum sind selbst für drei Passagiere reichlich dimensioniert, aber die Abrollgeräusche der riesigen Räder sind hier deutlicher zu vernehmen.