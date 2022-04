Fahrbericht Mercedes C-Klasse : Ganz groß im Kleinen

Die C-Klasse sieht so elegant aus wie ihre Geschwister und setzt mit dem Plug-in-Hybrid technisch ein Ausrufezeichen. Wären da nur nicht die gemeinen Mülltonnen in der Garage.

Die kleine C-Klasse ist gut für große Furore. Zwar blicken alle, wenn von Mercedes-Benz die Rede ist, stets auf die seit Generationen Maßstäbe setzende S-Klasse. Doch am anderen Ende der Palette werden Ausrufezeichen gesetzt, die nicht minder Aufmerksamkeit verdienen. Wenn wir dies vorab schon mal feststellen dürfen: Was die C-Klasse als Plug-in-Hybrid auf die Waagschale einer zwischen verleumdeten Verbrennungsmotoren und bedingt einsatzfähiger Elektromobilität gespaltenen Gesellschaft wirft, ist mindestens so viel Oh und Ah wert wie eine überkandidelte S-Klasse mit Akkuantrieb.

Der guten Ordnung halber sei darauf verwiesen, dass die C-Klasse 4,75 Meter misst, mithin kürzer ist als die nächstgrößere E-Klasse und erst recht als die Chauffeurslimousine S-Klasse. Das ist deswegen wichtig, weil so ein Anhaltspunkt entsteht, mit welchem Modell das Auge des Betrachters es zu tun hat. Der Fluch der attraktiven Linien führt nämlich zu einer Lähmung im Design, weshalb C wie E und S aussehen. Wir maßen uns rudimentäre Sachkenntnis an und sind doch nicht in der Lage, die drei während einer flüchtigen Vorbeifahrt auseinanderzuhalten. Dem Stern scheint das nicht zu schaden, im Gegenteil, die nicht repräsentative Blitzumfrage unter der Familienjugend fördert derzeit einen klaren Favoriten auf dem „Wenn-ich-mir-jetzt-selbst-ein-Auto-kaufen-würde-Wunschzettel zutage: Mercedes-Benz.