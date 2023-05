Am besten, sagt der Mann während der Fahrzeugübergabe, fahren Sie hier gleich links herum und dann rechts, dort ist die Straße besser. Natürlich, mit einem Supersportwagen samt Formel-1-Gen sind Curbs das maximale holpriger Gefühle, auf Schlaglöcher oder Kopfsteinpflaster ist niemand erpicht, Frontschürze und Unterboden schon gar nicht.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Die besondere Vorsicht aber wäre gar nicht nötig gewesen, denn auch der Artura ist ein McLaren. Soll heißen: voll alltagstauglich, im Prinzip. Er setzt nur auf, wenn die Fahrt grob lässig gestaltet wird, zwecks Erklimmung von Bordsteinen ist ein Lift für die Vorderachse an Bord. So lässt es sich aufs Fahren konzentrieren, was einiges Wohlgefühl bereitet, und auf die Besonderheiten, die sich in einem gelben Aufkleber im Kofferraum manifestieren. „Rettungspersonal: Schalten Sie die Zündung aus. HVL-Gurt an der angegebenen Stelle durchschneiden. 12v-Gurt an den beiden angegebenen Stellen durchschneiden“, steht dort zu lesen, verbunden mit dem bildlichen Hinweis, vorne seien 12 Volt zu finden und in der Mitte mehr als 200.