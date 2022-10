Fahrbericht Mazda MX-5 : Die Sonne einfangen

Aktualisiert am

Der Sommer 2022 gehört der Vergangenheit an. Wir trotzen dem kühlen Herbst und stellen fest, dass der kleine Mazda auch geschlossen Spaß am Fahren bietet. Für relativ kleines Geld.

Cabrios haben es schwer auf dem deutschen Automarkt. Die Nachfrage hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als halbiert. Kamen 2007 noch fast 140.000 offene Autos neu auf die Straßen, sind es jetzt keine 60.000 pro Jahr. Gleichzeitig verschwanden viele offene Modelle in der Versenkung, manche Marken haben kein einziges mehr im Programm. Psychologen sagen, viele Menschen möchten sich nicht mehr offen zeigen, sie versteckten sich lieber, deshalb seien Hoodies beliebt.

Wie dem auch sei, der kleine Mazda MX-5 gehört zu den offenen Klassikern auf dem Markt. Er ist das einzige japanische Auto mit einem gewissen Kultcharakter, löste er doch mit seinem Erscheinen Anfang der 1990er-Jahre den damaligen Roadster-Boom aus. BMW Z3 und Mercedes-Benz SLK folgten. 1992 durfte Autofahren noch Spaß machen und wurde nicht ständig hinterfragt. Das tun wir in diesem Text auch nicht. So ein kleiner, nur 3,92 Meter langer Mazda ist ein wahres Bekenntnis zur Freude am Auto. Auch weil er alles andere als praktisch ist. Nur zwei Personen können Platz nehmen, der Kofferraum ist mit einem Volumen von 130 Liter winzig. Im Prinzip lässt sich nicht viel mehr mitnehmen als auf einem dicken Motorrad mit Tankrucksack und zwei Satteltaschen, solange man keine Gepäckbrücke auf dem Kofferraumdeckel des MX-5 montiert. Das sieht aber schick aus.