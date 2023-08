Mazda geht schon immer andere Wege als andere Hersteller. Obwohl sich der japanische Autohersteller auch mit der Elektrifizierung beschäftigt, glaubt er zudem an eine Zukunft des Verbrennungsmotors. Den gestalten sie mit aufwendigen Maßnahmen so effizient wie möglich. Und sie trauen sich sogar, neue Sechszylindermotoren einzuführen, wo andernorts die großvolumigen Triebwerke aus dem Portfolio verbannt werden. Den Anfang macht ein 3,3-Liter großer Reihensechszylinder-Diesel in Mazdas Mittelklasse-SUV CX-60. Das längs eingebaute Triebwerk wird in zwei Leistungsstufen mit 200 PS und Hinterrad- oder mit 254 PS und Allradantrieb angeboten und ergänzt den 327 PS starken Plug-in-Hybriden im derzeitigen Flaggschiff der Marke. Im nächsten Jahr folgt ein Reihensechszylinder-Benziner mit drei Liter Hubraum.

Jede Menge Spritspar-Technik hat Maz­da dem komplett neuen Diesel mitgegeben, der laut Hersteller zu den saubersten Selbstzündern der Welt gehört. Der Motor, der nicht mehr wiegt als der 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel im kom­pakteren CX-5, kommt im CX-60 immer als 48-Volt-Mildhybrid. Ein 17 PS starker Elektro­motor im Gehäuse der Achtstufenauto­matik unterstützt den Verbrenner. Den Strom dazu liefert eine 330-Wh-Batterie, in der die während des Bremsens gewonnene Energie gespeichert wird. Das Mildhybrid-System erlaubt das sogenannte Segeln und schaltet dazu den Verbren­nungsmotor im Schubbetrieb immer wieder vollständig ab. Der variable Allradantrieb wirkt primär auf die Hinterräder, je nach Fahrsituation werden die Vorderräder variabel mit Drehmoment ver­sorgt, auch das hilft beim Sparen.