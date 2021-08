Fahrbericht Mazda CX-30 : Gruß vom Rudolaus

Hundezüchter wissen: Kreuzt man zwei Rassen, kann das Ergebnis die positiven Eigenschaften der Eltern vereinen. Mit etwas Pech können es aber auch die falschen sein, dann hat zum Beispiel die Puggle genannte Kreation den Körperbau des Mopses, aber den Bewegungsdrang eines Beagles. Den Hybriden in der Technik geht es nicht anders, stets darf man darauf gespannt sein, was bei der Paarung herauskommt. Etwa, wenn Verbrenner und Elektromotor kombiniert werden. Oder auch bei dem Versuch, die Vorzüge des Diesel- und Ottomotors zu vereinen, also vor allem Sparsamkeit und Drehfreude.

Den haben einige wieder aufgegeben, Mazda bietet aber den nach einem erfolglosen Versuch von Mercedes-Benz als Diesotto bekannten Kompressionszünder in einigen Modellen an, so auch im kompakten SUV CX-30 Skyactiv. Das funktioniert so: Der Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum arbeitet mit einer für einen Benziner extrem hohen Verdichtung und einem sehr mageren Benzin-Luft-Gemisch. In unteren Drehzahlen entzündet es sich durch die bei der Kompression entstehende Hitze. Weil die Selbstzündung aber für hohe Drehzahlen zu träge ist, wechselt er dort auf den Betrieb mit Zündkerzen. Dafür ist einiger konstruktiver Aufwand nötig, so hat der Motor variable Steuerzeiten, einen kleinen Roots-Kompressor und auch in niedrigen Drehzahlen einen Funken, der die Selbstzündung über eine geringe Menge fetteren Gemischs einleitet. Das System nennt Mazda Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI), also eine funkenkontrollierte Kompressionszündung. In welchem Modus der Motor gerade arbeitet, lässt sich im Display abrufen. Anfang 2020 waren wir von diesem Motor ganz angetan, bemängelten aber eine zurückhaltende Leistungsentfaltung und Verbrauchswerte, die ein Stück über den Erwartungen lagen.