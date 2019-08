Fahrbericht Mazda 3 : 100 Jahre Einsamkeit

Aktualisiert am

Mazda ist einen langen Weg gegangen. Vor fast 100 Jahren, im Januar 1920 in Hiroshima als Unternehmen zur Verarbeitung von Kork gegründet, baute man nach dem Krieg dann erste Autos. Und Mazda war schon immer anders als andere Hersteller. Selbst das Zwischenspiel mit dem Autoriesen Ford als größtem Anteilseigner änderte nichts daran. Mazda schenkte der Autowelt 1989 den wunderbaren MX-5 und läutete damit das Roadster-Comeback ein, verfolgte jahrelang als Einziger die Wankel-Technik, setzt seit längerem den Schwerpunkt viel stärker auf Design als die japanischen Kollegen, hält wenig bis nichts vom Downsizing der Triebwerke und will bald mit dem Kompressionszündungs-Benzinmotor, der Anleihen beim Diesel nimmt, die Tradition der außergewöhnlichen Taten fortsetzen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Noch gibt es das Triebwerk nicht für den neuen, kompakten Mazda 3, erst im Herbst wird es so weit sein. Schon das aktuelle Motorenangebot – ein Benziner, ein Diesel – ist wie gesagt nicht einfach von der Stange. Der Benziner ohne Turbo schafft die neuen Grenzwerte ohne Partikelfilter, der Diesel braucht kein Adblue. Gefahren hat die Redaktion den 2,0-Liter-Benziner mit 122 PS, für den 1,8-Liter-Diesel mit 116 PS erwartet Mazda Deutschland allenfalls einen Marktanteil von 15 Prozent.

Zudem hat der Benziner eine Zylinderabschaltung, von der man nichts mitbekommt, und ist ein Mild-Hybrid. Ein integrierter Starter-Generator (ISG) arbeitet mit dem Motor im Team, startet ihn, und er kann die kinetische Energie, die beim Bremsen entsteht, in einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie speichern. Damit kann er beim Anfahren und Beschleunigen helfen, was Benzin spart. Start-Stopp wird selbstverständlich auch vom ISG gemanagt. Es wird dafür gesorgt, dass die Kolben des Motors beim Abstellen stets in einer fürs Anlassen günstigen Position stehen bleiben.

Generell muss man dem Motor attestieren, dass er ein fleißiger Arbeiter ist, der den Mazda voranbringt, aber Spritzigkeit vermissen lässt. 122 PS waren vor 40 Jahren noch ein Knüller in einem Kompaktwagen, heute lockt das niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Dafür ist das Arbeitsgeräusch leise, Start-Stopp funktioniert sehr gut.

Überzeugen kann der Benzinverbrauch. Trotz teilweise forscher Fahrweise standen nach den verschiedenen Etappen nie mehr als 7,6 Liter Super für 100 Kilometer auf der Rechnung, im Schnitt waren es 7,3 Liter. Bleibt man bescheiden und rollt auf flacher Autobahn im großen Gang mit maximal 120 km/h dahin, reichen sogar 5,0 Liter für 100 Kilometer. Apropos Gang: Der Testwagen war mit einer manuellen Sechsgang-Schaltung ausgerüstet, und es tat mal wieder richtig gut, schalten zu dürfen. Vor allem, weil die Gänge in der Schaltkulisse sehr gut geführt sind, es gibt kein Vertun. Allerdings würgten wir beim Anfahren den Wagen hin und wieder ab. Wir zweifelten schon an uns selbst, doch auch andere Kollegen berichten von dem Phänomen. Offenbar ist die Kupplung sehr feinfühlig. Wer nicht schalten will, bekommt für 2000 Euro Aufpreis eine Sechsgang-Automatik. Der Frontantrieb ist unauffällig, wie das gesamte Fahrverhalten des Mazda. Allerdings ist der Wagen doch sehr hart gefedert.