Fahrbericht Mazda 3 : Zündet noch nicht richtig

Die Idee, die jeweiligen Vorzüge von Benziner- und Dieselmotoren miteinander zu verknüpfen, ist in der Automobilindustrie nicht neu. Auf den sogenannten „Diesotto“ – das Kunstwort steht für eine Kreuzung aus Diesel- und Ottomotor – haben verschiedene Hersteller, darunter Volkswagen und Mercedes, eine Zeitlang große Hoffnungen gesetzt. Letztlich verschwand das Konzept aber wieder in der Schublade. Mazda indes hat an der Kombination weiter geforscht und ein Verfahren mit dem sperrigen Namen Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI) entwickelt, was so viel wie funkengesteuerte Kompressionszündung bedeutet. Der neu entwickelte Skyactiv-X-Motor arbeitet als erster Serien-Benzinmotor nach diesem Prinzip und soll bis zu zwanzig Prozent geringere Verbräuche ermöglichen.

Die Japaner haben das Triebwerk mit der innovativen Technik in das Kompaktmodell Mazda 3 und das SUV-Coupé CX-30 eingebaut. Versprochen werden die Drehfreude eines Benziners und die Effizienz eines Diesels. Im CX-30 und in der Schrägheckversion des Mazda 3 markiert der 180 PS starke Zweiliter-Vierzylinder-Benziner die Spitze des Motorenprogramms, das bisher einen 122 PS starken Benziner und einen Diesel mit 116 PS umfasste. Wie der schwächere Benziner ist auch der Skyactiv-X ein Mild-Hybrid mit riemengetriebenem Startergenerator. Zusätzlich erhielt er einen mechanischen Kompressor. Die Fastback genannte Stufenhecklimousine des Mazda 3, die im Vergleich zur Fließheckvariante nur eine Randerscheinung auf unseren Straßen darstellt, kommt ausschließlich mit dem Skyactiv-X-Motor. Wir haben sie einem intensiven Praxistest unterzogen.

Wie funktioniert das SPCCI-Verfahren? Vereinfacht erklärt, wird in den Brennkammern des Skyactiv-X-Motors ein sehr mageres Luft-Benzin-Gemisch mit einer hohen Verdichtung von 16,3:1 so lange komprimiert, bis es kurz vor der Selbstzündung steht. Eine zweite, separat eingespritzte Kraftstoffwolke erzeugt in einem kleinen Bereich direkt an der Zündkerze ein fetteres Gemisch. Der Funke der Zündkerze entzündet nur diese fettere Gemischwolke, was für einen zusätzlichen Druckanstieg sorgt. Wie bei einem Dieselmotor entzündet sich die größere Menge an magerem Gemisch, das mehr als die doppelte Luftmenge aufweist als in konventionellen Benzinmotoren, durch den höheren Druck im gesamten Brennraum von selbst und verbrennt schnell und vollständig.

Die Kompressionszündung funktioniert bisher aber nur im Teillastbereich. Wird mehr Leistung gefordert oder der Motor bei sehr niedrigen Außentemperaturen gestartet, wechselt das Triebwerk selbsttätig und für den Fahrer unmerklich in den konventionellen Verbrennungsprozess mit dem üblichen stöchiometrischen Luft-Kraftstoff-Verhältnis von 14,7:1. Im Ergebnis soll sich der Mazda 3 Fastback mit durchschnittlich 4,5 Liter Super je 100 Kilometer (5,6 Liter nach WLTP) begnügen. Mazda empfiehlt für den Skyactiv-X, der bereits die Abgasnorm Euro 6 d erfüllt, ausdrücklich den Kraftstoff Super E 10 (ROZ 95).